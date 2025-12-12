¿Lloverá hoy en la CDMX? Así estará el clima para el concierto de Bad Bunny y las posadas este 12 de diciembre de 2025

Si hoy 12 de diciembre de 2025 vas al concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP o tienes una agenda llena de posadas y estarás al aire libre, tenemos una buena noticia: no se esperan lluvias en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes oficiales, el clima será estable, con temperaturas frescas por la mañana, templadas por la tarde y un cierre de día ideal para que puedas disfrutar muy a gusto tus planes al aire libre. Eso sí, para que tu salida sea placentera, no olvides llevarte una chamarrita para la noche.

¿Cómo estará el clima hoy en CDMX? Esto necesitas saber antes del concierto de Bad Bunny

Vamos directo con los detalles de lo que nos compete: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la CDMX reporta para la tarde que la temperatura subirá a una máxima de 23 a 25 °C, lo que significa un clima muy cómodo para quienes harán fila desde muy temprano en el Estadio GNP o para aquellos que se trasladarán a alguna posada, fiesta o reunión.

En el Estado de México el ambiente será más fresco, pues habrá mínimas de 2 a 4 °C y máximas de 20 a 22 °C. Además, de todo se prevé viento del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para este viernes se prevén máximas cálidas; cielo medio #nublado con aumento de nublados por la tarde sin #lluvias.



¿Lloverá hoy en la Ciudad de México?

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el pronóstico es claro: No habrá lluvia en la CDMX. Reportan que por la tarde aumentará la nubosidad, por lo que el cielo se verá más cerrado; a pesar de eso, puedes estar tranquilo, pues no hay probabilidades de precipitación.

Si tu posada o tu evento se lleva a cabo en el Edomex, no tenemos tan buenas noticias, pues se espera que se registren chubascos con descargas eléctricas, así que te recomendamos tomar tus precauciones y considerar un impermeable o paraguas ligero por si acaso.

Recomendaciones para el concierto de Bad Bunny

Sí asistirás al “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” esta noche:



Lleva ropa ligera para la tarde y chamarra para la noche.

para la tarde y para la noche. Considera que el viento puede sentirse más fuerte dentro del recinto.

Mantente atento al Sistema de Alerta Temprana por cualquier cambio repentino.

¿Estás listo para este fin de semana?

