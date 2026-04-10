¿A qué hora sale Sabrina Carpenter en Coachella HOY, 10 de abril? Horarios y transmisión EN VIVO
¡Arranca el primer fin de semana del Coachella 2026! La headliner de hoy, 10 de abril, será Sabrina Carpenter. Así puedes ver su show completo: hora y transmisión en vivo.
¡El Coachella 2026 está aquí! Este fin de semana, el Empire Polo Club en Indio, California, vuelve a ser sede de uno de los festivales de música de mayor relevancia a nivel global. La encargada de cerrar la noche de HOY, 10 de abril, es Sabrina Carpenter, quien ofrecerá su primer show en la historia como headliner del evento. Su presentación está programada a las 10:05 p.m. (hora del centro de México) y podrá verse completamente EN VIVO a través del canal oficial de Youtube del festival. Aquí te dejamos la transmisión del escenario principal:
Coachella 2026: ¿Qué esperar del show de Sabrina Carpenter? Posible setlist
Previo a su presentación, Sabrina compartió un pequeño adelanto vía redes sociales. En el audiovisual - que destaca por ser una increíble pieza de stop motion creada por la artista Dessie Jackson - se muestra un auto clásico llegando a “Sabrinawood”.
Si bien el setlist no ha sido revelado, se espera que la exchica Disney toque canciones de su más reciente álbum, Man’s Best Friend, como Manchild, When Did You Get Hot y House Tour, entre otras; así como éxitos del resto de su discografía: Espresso, Please, Please, Please, Nonsense, Feather y Bed Chem podrían ser algunos de ellos. Sabrina regresará como headliner para el segundo fin de semana del festival el próximo 17 de abril.
Sabrina Carpenter y más: line up completo de Coachella HOY, 10 de abril
Además de Sabrina Carpenter, el lineup del 10 y 17 de abril incluye a artistas como Disclosure, Turnstile, Dijo, The XX, Cachirula & Loojan, Katseye, Teddy Swims, Hot Mulligan, Blood Orange y más. Aquí la lista completa de artistas y sus respectivos horarios. Recuerda que existe una diferencia horaria entre México y California de una hora.
¿Cómo y dónde ver todas las presentaciones de Coachella 2026 EN VIVO?
Debido a la cantidad de artistas y el gran interés del público a nivel internacional, Coachella transmitirá sus actos en vivo a través de su canal oficial de Youtube. Para este viernes, 10 de abril, habrá siete transmisiones de los ocho escenarios disponibles. Estas corresponden al escenario principal, el Sahara, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave y Quasar. El esquema será el mismo para el resto de los días: 11 y 12 de abril y 17 - 19 de abril.