Hailey Baldwin y Justin Bieber son una de las parejas más mediáticas en la actualidad. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo juntos, Jack, en agosto de 2024, luego de seis años de casados. La noticia no sólo sorprendió a los fans de la pareja, sino también a ellos mismos, pues la modelo reveló que ésta y el canadiense no tenían planeada la llegada del pequeño Jack, especialmente por una malformación congénita por parte de Hailey.

Lo que nadie sabía de Hailey Bieber: la estrella revela por qué su hijo con Justin Bieber no fue planeado

A través de su más reciente aparición en el podcast SHE MD, conducido por la Dra. Thais Aliabadi y la defensora de los derechos de las mujeres, Mary Alice; Hailey Bieber reveló que el embarazo de Jack no fue planeado, dado que tenía un tabique en el útero, también conocido como útero septado. A lo largo de la conversación, Hailey recordó como la Dra. Alibadi le recomendó no embarazarse, al menos, hasta que encontraran un tratamiento para el tabique. Sin embargo, poco después, Hailey descubrió que estaba embarazada.

¿Qué es el útero septado que Hailey Bieber reveló tener?

Según explican expertos de Mayo Clinic, un útero septado es una malformación congénita en la que una pared de tejido (tabique) divide el útero. Esto aumenta el riesgo de abortos espontáneos, partos prematuros y malpresentación fetal. Si bien la corrección quirúrgica - conocida como histeroscopia - suele ser la solución, hay muchas mujeres que logran tener embarazos exitosos, pese al tabique. Tal fue el caso de Hailey Bieber, quien dio a luz al pequeño Jack en agosto de 2024. Recientemente, la familia completa celebró el cumpleaños número 32 del cantante canadiense.

Así celebró Justin Bieber su cumpleaños 32 en compañía de su Hailey y su hijo, Jack

El pasado 1 de marzo, Justin Bieber celebró su cumpleaños número 32. A diferencia de las grandes fiestas de celebridades en Hollywood, el canadiense decidió festejarlo con un perfil bajo, en un restaurante en Tokio, Japón, acompañado de su esposa, Hailey, y su pequeño hijo de casi dos años, Jack. El artista compartió imágenes del momento exacto en el que sopla las velitas de su pastel junto a la modelo. “No hay otra persona con la que desee pasar mi cumpleaños más que contigo”, escribió Justin en la descripción de la publicación.