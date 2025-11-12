Sabrina Carpenter dará vida a Alicia en el País de las Maravillas en una nueva adaptación

Este martes se ha confirmado que la cantante estadounidense Sabrina Carpenter protagonizará un musical inspirado en el popular cuento de Alicia en el País de las Maravillas, título de Lewis Carroll que llegará a cines de la mano de Universal Pictures.

Además de protagonizar este musical cinematográfico, será la productora a través de su compañía At Last Productions, donde trabajará de la mano de Marc Platt quien fu el productor de títulos como: "La La Land" y "Wicked", bajo Marc Platt Productions, detalle que ha emocionado a los fans de la artista.

¿Qué se sabe sobre el nuevo musical de Alicia en el País de las Maravillas?

Si bien el proyecto ya se ha confirmado, aún no tiene un título oficial, por lo que en las próximas semanas podríamos tener más detalles sobre la parte de Alicia que abarcará.

Esta entrega será escrita y dirigida por Lorene Scafaria, quien se volvió mundialmente conocida por sus trabajos en Nick & Norah's Infinite Playlist (2008), Seeking a Friend for the End of the World (2012) and Hustlers (2019).

¿En qué películas ha actuado Sabrina Carpenter?

Por otro lado, este sería el primer papel protagónico de Sabrina Carpenter de una productora grande, aunque su carrera dentro del mundo de la actuación inició años atrás pues hemos visto a la artista de 26 años participar en las películas: Adventures in Babysitting (2016), The Hate U Give (2018), The Short History of the Long Road (2019), (2020) y el thriller Emergency (2022).

También ha protagonizado las producciones de Tall Girl (2019), Tall Girl 2 (2022) y Work It (2020), este es su primer proyecto junto a una productora mundial.

Hoy en día Sabrina Carpenter es una de las cantantes mejor posicionadas dentro de la industria de la música, pues hace unos días, la artista consiguió seis nominaciones al Grammy por su último álbum de estudio Man’s Best Friend.