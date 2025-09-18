Estos son los artistas que van a estar en el Coachella 2026

Uno de los festivales más importantes y esperados por los fans desde hace muchos años, ha comenzado a revelar los artistas que van a estar en los diferentes escenarios. Nos referimos al Coachella 2026, un evento en donde varias personalidades de la industria musical se presentan en el escenario.

¿Quiénes van a estar en el Coachella 2026?

Para esta edición, se dio a conocer que grandes estrellas formarán parte del cartel como, entre las que destacan Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma, quienes para muchos fans son los cantantes principales de este 2026. Para todos aquellos que quieran acudir a esta emisión del Coachella, se espera que este se lleve a cabo en Indio, California, del próximo 10 al 12 y 17 al 19 de abril de 2026.

Justin Bieber reacciona a los rumores sobre su salud Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año “muy transformador” y ahora está centrado en su futuro y carrera.

Se detalló que Anyma participó como artista invitada a inicios de este año en una de Yeats, pero va a ser la primera artista electrónica que va a formar parte de un festival de este tipo. Pero eso no es todo, pues también se detalló que en el cartel están nombres como:

The Strokes, Iggy Pop, Green Velvet,Ethel Cain, the XX, Disclosure, Katseye, Pink Pantheress, Moby, Central Cee, Lykke Li, Royel Otis, Boys Noize, Suicidal Tendencies, FKA twigs, Young Thug, David Byrne, Major Lazer, entre otros más.

¿Cómo comprar boletos para el Coachella 2026?

La venta de boletos va a comenzar el próximo 19 de septiembre, aunque se ha confirmado que las personas que han ido a otras ediciones y registraron sus pulseras, van a tener acceso de forma anticipada. Es importante conocer los paquetes, junto con las opciones de transporte y hospedaje.

