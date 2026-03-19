Una voz que desafía el tiempo: así se vivió el concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes

No cabe duda que la voz de Christina Aguilera no es de este planeta. La noche del martes, 17 de marzo, el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, fue testigo de una de las voces más poderosas e imponentes de la música pop. Desde la primera nota, la oriunda de Nueva York dejó en claro que no necesita más que un micrófono para desplegar su talento inigualable.

Durante una hora, la famosa Xtina deleitó a sus fans con un setlist cargado de nostalgia, demostrando por qué sigue siendo una de las voces más extraordinarias de su generación. En redes sociales, los fans de hueso colorado describieron su show como algo “irremplazable” y “sin trucos”, además de resaltar el increíble talento vocal de la artista, quien cautivó a sus seguidores con más de una whistle note.

Aprovechando que Christina Aguilera es tendencia: hay quienes llenan horas de show… y hay quienes llenan décadas con una voz que nadie puede replicar. Lo suyo no es duración, lo suyo es nivel.



Irremplazable, talento a tope, sin trucos. Cada quien presume lo que tiene. 🔥❤️ pic.twitter.com/b7MZacJBs2 — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) March 18, 2026

¿Qué canciones cantó Christina Aguilera en CDMX? Setlist completo del concierto en el Palacio de los Deportes

El show de Christina Aguilera en la Ciudad de México dio inicio en punto de las 9:00 p.m. y contó con más de 15 canciones. A continuación, el setlist completo de la artista en el Palacio de los Deportes:



Dirrty

Can't Hold Us Down

Fighter

Genie in a Bottle

What a Girl Wants

Bionic

Vanity

Santo

Falsas esperanzas

Pero me acuerdo de ti

Back To Basics

Ain't No Other Man

Express

Lady Marmalade

Beautiful

Feel This Moment (Pitbull cover)

Let There Be Love

¿Cuándo fue la última vez que Christina Aguilera vino a México?

La última vez que la artista visitó tierras aztecas fue en abril de 2024, en la Feria Nacional de San Marcos. Años antes, estuvo en el Palacio de los Deportes y Monterrey, como parte de su gira Xperience (2019); por lo que no se descarta su regreso a México en los próximos años.

Christina Aguilera de turista en la CDMX

Durante su visita a la CDMX, Christina Aguilera fue captada en la emblemática Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el centro de Coyoacán. La intérprete de “Lady Marmalade” dedicó unas palabras al museo y a la emblemática artista mexicana: “Un espacio, una mujer y una vida tan hermosa e inspiradora”, escribió.