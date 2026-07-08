Los 6 conciertos de K-pop que no te puedes perder en México de julio a diciembre de 2026

El segundo semestre de 2026 estará lleno de música coreana en México, ya que varios grupos e intérpretes de K-pop han confirmado su asistencia con conciertos y fan meetings en la Ciudad de México, convirtiendo al país en una de las paradas más importantes de las giras internacionales.

Si eres fan del género, estas son las 6 presentaciones que debes marcar en tu calendario y no perderte de estos conciertos y sentir la vibra surcoreana.

1.- ENHYPEN: Ofrecerá cuatro conciertos en la Arena Ciudad de México los días 11, 12, 14 y 15 de julio como parte de su gira mundial Blood Saga. Las presentaciones reunirán a miles de ENGENE, quienes esperan uno de los espectáculos más ambiciosos del grupo en México.

2.- Yoon San-Ha: El integrante de ASTRO llega al país con su primer fan meeting en México y lo realizará el próximo 8 de agosto con su fan meeting “JUST, NO REASON”, que se realizará en el Pepsi Center. El evento promete una convivencia cercana con sus seguidores, además de presentaciones especiales y dinámicas exclusivas.

3.- iKON: La agrupación surcoreana también forma parte de la agenda de conciertos de este año con una presentación que se dará el 27 de agosto en La Maraka.

4.- Jay Park: El rapero, cantante y empresario llegará a tierra azteca con dos conciertos las cuales se realizarán el 5 y 6 de septiembre en el Auditorio BB, de acuerdo con sus shows que han ofrecido su espectáculo combinará hip hop, R&B y varios.

5.- aespa: Uno de los conciertos más esperados del año regresa al país, aespa se presentará con su gira mundial el 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes como parte de su tour SYNK: COMPLæXITY.

6.- Stray Kids: Uno de los fenómenos del K-pop llegará al Estadio GNP con su gira STRAYCITY. Debido a la alta demanda, el grupo ofrecerá dos conciertos los días 25 y 26 de septiembre.