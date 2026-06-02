Laufey llega a México, estas son las fechas y cuándo salen los boletos a la venta

Buenas noticias para los fanáticos de Laufey, y es que la cantante de jazz ya confirmó fechas para dar conciertos en la Ciudad de México. La violonchelista llega al territorio mexicano con su gira: "Cuestión de Tiempo" en el Palacio de los Deportes el próximo 12 de septiembre de 2026. Para conseguir las entradas deberás estar atento porque la preventa será sólo para clientes Banamex el 5 de junio a las 11 de la mañana y la venta general saldrá hasta el 6 del mismo mes, pero en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

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¿Quién es Laufey?

Laufey es una cantautora y violonchelista de jazz, sin embargo, fue en el 2014 cuando pudo competir y ser finalista en un programa de televisión de Islandia, para el 2020 debutó en el mundo de la música con su primer sencillo llamado “Calle por Calle", en 2021 publicó su primer EP y en 2022 estrenó su primer álbum que llevó como nombre: “Todo lo que sé sobre el amor”.

Antes de ser una reconocida artista, Laufey comenzó a estudiar piano y violonchelo clásico, cuando apenas tenía 4 años de edad, en este tiempo ganó varias competencias y premios; sin embargo, su debut solista como violonchelista con la Orquesta Sinfónica de Islandia con apenas 15 años de edad; además ganó una beca presidencial para el Berklee College of Music.

Por otro lado, su álbum que la hizo ganarse una nominación a un Grammy, fue el de “Betwitched”, quien tiene como sello musical un elegante y sofisticada forma de producción junto con un sonido romántico y orgánico. Este material rompió un récord por el lanzamiento de este disco, el cual fue uno de los más escuchados en Spotify.

¿Cuáles son las mejores canciones de Laufey?