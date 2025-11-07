¡Es oficial! KPop Demon Hunters arrasa con tres nominaciones a los Grammy 2026

¡Lo lograron! El fenómeno global de KPop Demon Hunters no se cansa de hacer historia. A las 10 de la mañana (hora de México) su nombre volvió a resonar en todos lados, pues se anunciaron los nominados a los Premios Grammy 2026, y la canción “Golden”, del aclamado filme animado, logró colarse en tres de las categorías más importantes:



Mejor canción escrita para medios audiovisuales

Canción del año

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

KPop Demon Hunters conquista los Grammy 2026 con “Golden”

KPop Demon Hunters ha logrado un impacto mundial más allá del streaming, consolidándose como un fenómeno cultural que mezcla la fuerza del K-pop, la animación y el poder femenino.

Del streaming al escenario más importante de la música

Desde su estreno en junio, la cinta producida por Sony Pictures Animation y distribuida por la popular plataforma de streaming se convirtió en la película más popular en la historia de la plataforma, acumulando millones de reproducciones y una base de fans a nivel global que no paraba de verla y, sobre todo, escucharla.

Aunque “Golden” fue uno de los éxitos más sonados, sobre todo en el vasto mundo de las redes sociales, hubo otros temas originales dentro del mismo filme como “Your Idol” y “Soda Pop” que igualmente se mantuvieron durante semanas en el Hot 100 de Billboard, un logro poco común para una banda sonora animada.

El éxito fue tan grande que la plataforma decidió llevar una versión especial “sing-along” a los cines durante los meses de agosto y octubre, logrando 18 millones de dólares en su primera semana y un nuevo repunte en taquilla durante Halloween, a pesar de que esta ya se podía ver en la plataforma de streaming.

Un hito para la animación y la música K-pop

Las nominaciones de KPop Demon Hunters marcan un momento clave para la representación del K-pop en los Grammy. Reafirma a “Golden” como un nuevo himno para miles de fans y un símbolo de empoderamiento para nuevas generaciones.

Si logra llevarse el premio a Mejor canción o Mejor interpretación de dúo/grupo pop, estaríamos ante un evento histórico, pues el proyecto podría convertirse en la primera producción animada de estilo K-pop en ganar un Grammy, abriendo la puerta a más colaboraciones entre la industria del entretenimiento asiático y Hollywood.

¿Cuántas veces has escuchado Golden?

También te puede interesar: Grammy 2026: LISTA COMPLETA de NOMINADOS a los premios Grammy