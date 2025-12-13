Esta es la fuerte cantidad de dinero que gana BAD BUNNY por concierto en CDMX

A principios de 2025 Bad Bunny lanzó su álbum Debí Tirar Más Fotos, un proyecto musical que no fue común, sino que significó un fenómeno a nivel cultural en Puerto Rico y muchos países de Latinoamérica. Durante este año también comenzó la gira musical del artista, la cuál vende una experiencia significativa a los asistentes por los mensajes que el artista da durante el evento, los invitados que lleva y la nostalgia que envuelve la presentación. Esto también se traduce en cifras exorbitantes pues fuentes señalan que el artista genera un millón

de dólares por concierto.

¿Cuánto dinero gana Bad Bunny por día al presentarse en el Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con fuentes dedicadas a la industria del entretenimiento y la música, transformado en pesos mexicanos, Bad Bunny gana alrededor de dieciocho millones, trece mil novecientos pesos. Este año se presentará ocho veces por lo que la cifra que reciba se eleva de forma abrupta.

En México los boletos generaron un acaparamiento rápido e incluso hubo quién pese a las fechas abiertas de nuevo, no alcanzó entradas. Por otro lado, miles de personas se dieron cita en su primera fecha, muchas personas faltaron a su trabajo, a la escuela y a sus labores en general para estar presentes en el concierto y ver a su artista favorito.

¿Cuál ha sido el impacto de Debí Tirar Más Fotos en el mundo?

Este proyecto musical ha impactado de diversas maneras, una de ellas es a nivel cultural ya que en este álbum Benito deja claro su amor por Puerto Rico y se apodera de un sentido nacionalista que a la vez genera nostalgia por la gran cantidad de cambios que han surgido a traves de los años.

Este disco es una experiencia basada en recuerdos, ganas de amar, de sentir, de vivir el presente y sobre todo de no olvidar las raíces ni el origen de cada uno. Es por esa razón que a través del mundo Benito ha dejado en claro que siempre hablará en español y si alguien busca entenderlo tendrá que aprender a hablarlo, con lo que deja en claro que sus raíces traspasaran barreras a través de su música.

El artista también será quien ofrezca un show en la mitad del tiempo del Super Bowl, el evento más importante de la NFL, en está presentación se espera que Benito ofrezca una presentación espectacular donde incluya sus temas más recientes así como los más icónicos de su carrera.