Fuertes rumores apuntan a nuevos detalles del regreso de BTS a México: ¿vendrán al Estadio Banorte en 2027?

El sueño de ver una vez más a BTS en México podría ser una realidad más pronto de lo que imaginamos. Durante los últimos días han comenzado a circular reportes que señalan que las negociaciones han comenzado y que el grupo surcoreano podría estar interesado en regresar y presentarse en el famoso Estadio Banorte durante el 2027. La información no ha sido confirmada por HYBE, BIGHIT MUSIC ni los promotores involucrados. Sin embargo, esto no ha impedido que las especulaciones cobren mucha fuerza entre ARMY, especialmente después de las recientes declaraciones de los integrantes durante FESTA 2026.

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¿Qué dicen los rumores sobre el regreso de BTS a México?

La información que circula en redes sociales supuestamente confirma que BTS tendría contempladas tres presentaciones en el Estadio Banorte como parte de la segunda etapa de su gira mundial “Arirang”. Según revelan algunas filtraciones, el grupo ya se encontraría en etapa avanzada de negociaciones; incluso se especula que la fecha podría quedar fija entre marzo y abril de 2027. Cabe recalcar una vez más que todos son rumores, pues no hay ninguna fuente oficial que lo confirme.

|Imagen tomada de redes sociales

Las palabras de BTS que emocionaron a ARMY México

Los fans están muy emocionados, ya que durante la Cena Festa 2026, los integrantes recordaron en repetidas ocasiones con cariño su visita al país. RM mencionó que disfrutó muchísimo la Ciudad de México, mientras que Suga destacó la energía de los fans mexicanos. Por su parte, Jimin recordó el caluroso recibimiento del país en general durante las actividades promocionales del evento.

¿Por qué el Estadio Banorte sería la opción ideal?

Basta con mencionar que el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, es uno de los estadios con mayor capacidad de América Latina, por lo que es una de las pocas sedes capaces de albergar a decenas de miles de fans una sola noche. Esto permitiría que más fans pudieran disfrutar de los conciertos, y que probablemente estos eventos sean mucho más majestuosos que los anteriores.