Llega el fin de semana y este 8 y 9 de noviembre de 2025 llega con películas increíbles para disfrutar gratis

El fin de semana ya está en el horizonte; como sabemos que tuviste una semana muy cansada, es momento de que te pongas cómodo y te dejes consentir con lo mejor del cine Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin tener que salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 8 y 9 de noviembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 8 y 9 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de acción y mucha ciencia ficción apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 8 de noviembre de 2025

Película: Rescate en el Tiempo - 2:15 PM

Para rescatar a su profesor, un grupo de estudiantes de arqueología viaja en el tiempo a la Francia del Siglo XIV, en plena guerra contra los ingleses.

Película: Los indestructibles - 7:00 PM

Un grupo de mercenarios, liderado por Barney Ross, es contratado para infiltrarse en un país sudamericano y derrocar a su corrupto dictador. Cuando llegan allí, se ven atrapados en una red de mentiras y traición, que hace que la misión fracase. Entonces deberán enfrentarse a una misión aún más difícil: salvar la unidad del equipo y la amistad que les ha unido todo este tiempo.

Crédito: Beverly Hills

Película: Los Indestructibles 2 - 9:00 PM

Los mercenarios se vuelven a reunir cuando el señor Church les encarga un trabajo aparentemente sencillo y muy lucrativo. Sin embargo, todo sale mal, obligándoles a buscar venganza por el asesinato de un compañero.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 9 de noviembre de 2025

Película: Shin Ultraman - 1:30 PM

Tras la muerte accidental de un humano durante una batalla, Ultraman adopta la apariencia del hombre y su lugar en el Protocolo de Supresión de Especies Clase S para proteger a la Tierra de nuevas amenazas.

Película: Después de la Tierra- 4:00 PM

Kitai y su padre Cypher deben aterrizar de emergencia, quedando atrapados en el planeta Tierra, 1.000 años después de que una serie de catastróficos eventos obligaran a la humanidad a escapar de ella. Con Cypher herido de gravedad, Kitai deberá embarcarse en un peligroso viaje que le permita enviar una señal de socorro, enfrentándose a un territorio desconocido, a las nuevas especies de animales que ahora gobiernan el planeta y a una criatura alienígena que se escapó durante el accidente.

Película: Godzilla 2. El rey de los monstruos - 6:15 PM

Seguimos las aventuras de unos criptzóologos de una agencia mientras tratan de enfrentarse a unos monstruos entre los que se encuentra el propio Godzilla. Entre todos intentarán frenar a estas ancianas criaturas que harán todo lo posible por sobrevivir, arriesgando toda la vida de los humanos.

Película: La Guerra del Mañana - 9:00 PM

Un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: la humanidad está perdiendo la guerra mundial contra unos alienígenas. La única esperanza es que los ciudadanos del presente se unan a la lucha.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

También te puede interesar: Así es: Duolingo tendrá su propio anime y se estrena muy pronto — te contamos todo sobre The Final Test