Los Grammys 2026 tendrán una nueva categoría y estos podrían ser los nominados, según la IA

Como cada año, los premios Grammy 2026 prometen sacudir al mundo de la música no solo con los mejores discos y artista del año, sino que ahora, también busca premiar al poder visual que pueda tener la imagen de un álbum. Así es, la Academia de la Grabación ha anunciado una nueva categoría: “Mejor Portada de álbum”. Esta busca celebrar de forma independiente el diseño visual que acompaña a cada una de las producciones musical.

Hasta ahora, nunca alguien había pensado antes en la importancia del arte de los discos que solía quedar relegado a premios técnicos o englobados dentro del empaque total. Sin embargo, con esta categoría, se rinde homenaje directo al diseño gráfico, el arte y los artistas visuales que le dan rostro a la música.

Obviamente, teníamos que preguntarle a Chat GPT a quiénes les daría la nominación dentro de esta categoría. La IA se basó en criterios de diseño innovador, impacto cultural y popularidad. Estos son algunos de los nombres que lanzó así como sus motivos: