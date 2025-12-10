¿Del odio al amor?: J BALVIN podría estar presente en los conciertos de BAD BUNNY en CDMX

J Balvin se encuentra en la CDMX, pues el día de ayer, martes 9 de diciembre, el colombiano visitó la Basílica de Guadalupe. A partir de ese momento los rumores se hicieron presentes pues algunos fans lo vieron como un posible invitado de Bad Bunny, ya que ambos comparten canciones como La Canción, Que Pretendes y Si Tu Novio Te Deja Sola, temas icónicos en el género urbano y que han tenido un éxito rotundo.

Las teorías se desarrollaron a partir de la ubicación de ambos: México, pues este 10 de diciembre Bad Bunny inicia su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour Los Vecinos en CDMX. Sin embargo, esto no es un hecho ya que desde hace un par de años se rumora una enemistad entre los artistas.

¿Qué pasó entre Bad Bunny y J Balvin?

En 2023 el conejo loco lanzó su álbum nadie sabe lo que va a pasar mañana, en el cuál uno de los temas fue THUNDER Y LIGHTNING, en está canción una barra generó una polémica grande por lo que decía:

Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’ Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin

A partir de ese momento se especuló que ambos artistas no se llevaban bien. Sin embargo, en un en vivo en instagram el colombiano J Balvin expresó que no entendía a qué se debía la situación, pero que Bad Bunny tenía un gran talento, que era muy buena persona y le deseaba lo mejor. Por otro lado, el conejo loco en una entrevista comentó que la gente le da mucha importancia a las redes sociales, pues dijo que había dejado de seguir al colombiano y aún así lo saludo en un evento poco después.

Por otro lado J Balvin en sus presentaciones en vivo ha decidido omitir parte de sus temas en dónde suena la voz de Bad Bunny lo que ha hecho aún más lógico un distanciamiento entre ambos.

¿Qué artistas podrían ser invitados de Bad Bunny?

Tras tantas especulaciones de los artistas que podrían ser invitados de Bad Bunny, una de las opciones más lógicas para algunos son las que tienen que ver con mexicanos como Natanael Cano, Julieta Venegas y Grupo Frontera, artistas con los que el puertorriqueño ha trabajado. Sin embargo, esta noche, 10 de diciembre, estará llena de sorpresas que nadie espera por lo que será hasta la hora del concierto que se revele toda la información.

