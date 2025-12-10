¡Bad Bunny ya está en México! Así fue captado en la Arena México previo a sus conciertos

Bad Bunny ya está en México y su primera parada sorprendió a todos, pues el conejo malo no fue visto en una cena privada, un hotel de lujo ni mucho menos; en realidad fue captado en una función de lucha libre en la Arena México. El artista mundialmente famoso intentó pasar desapercibido usando la icónica máscara de Místico durante el evento deportivo la noche del 9 de diciembre, justo antes de iniciar sus conciertos en el país.

🚨Bad Bunny ya llegó, ya está aquí y con una máscara del Místico en la Arena México!

📹 por @dannyluchas 🙌🏼#badbunny #viral #trending pic.twitter.com/yNcytaSscL

Bad Bunny aparece en la Arena México usando la máscara de Místico: así fue el momento

Diversos fans y el propio CMLL confirmaron su presencia. De hecho, la cuenta oficial publicó: “¡Debí tirar más fotos!”, haciendo referencia al título del álbum del puertorriqueño, quien empieza shows en la CDMX este miércoles 10 de diciembre.

Así fue la llegada de Bad Bunny a la Arena México

Videos compartidos por asistentes muestran a Bad Bunny entrando acompañado de su equipo de seguridad, quienes también usaban máscaras para intentar ocultar la identidad del artista.

Aun así, a los fanáticos no se les escapa nada y lo reconocieron al verlo acomodarse en primera fila para disfrutar de una de las noches más intensas de la lucha libre capitalina. En los videos se ve que el cantante vibró con cada caída en el cuadrilátero, demostrando una gran pasión por la lucha libre mexicana.

Para muchos, fue inevitable retratarlo y estar al pendiente de las reacciones del cantante disfrutando el enfrentamiento estelar entre Místico y Titán vs. Ángel de Oro y Niebla Roja.

Bad Bunny y su historia con la lucha libre

Muchos lo conocen por la enorme popularidad que tiene su música; sin embargo, Bad Bunny demostró más que eso en 2021. Así es, el ícono puertorriqueño se ganó el respeto mundial al debutar en WWE con una actuación que sorprendió a expertos y fans. Su Canadian Destroyer en WrestleMania 37 aún es recordado como uno de los momentos más épicos.

Pero eso no es todo; en 2023 su pelea contra Damian Priest en Puerto Rico lo consolidó como una figura legítima dentro del ring. Por eso, su aparición en la Arena México no solo emocionó: fue casi un homenaje a un deporte que él realmente disfruta.

Su visita previa al arranque de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

El cantante llegó horas antes a CDMX para dar inicio a sus ocho conciertos, que se espera reúnan entre 500 mil y 520 mil asistentes y generen una derrama económica de más de 3 mil 200 millones de pesos, según CANACO. Todo indica que Bad Bunny ya está listo para prender a su público mexicano.

