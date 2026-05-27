¡Jungle confirma conciertos en México 2027! Fechas y ciudades oficiales

Los fans de la icónica banda Jungle han comenzado a encender las redes sociales, tras darse a conocer de manera oficial que regresarán a México con una gira programada para marzo del 2027. Se espera que la agrupación se presente en el Auditorio Telmex, El Palacio de los Deportes y dentro del Auditorio Bananamex.

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¿Qué se sabe sobre el regreso de la banda Jungle a México?

De manera oficial y por medio de sus redes sociales, tanto la banda británica Jungle como la productora de magno eventos Ocesa confirmaron que tendrá una gira de al menos 3 fechas dentro del territorio nacional, tomando como ciudades sede a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. No obstante, los fanáticos esperan que la gira de conciertos pueda contar con una fecha extra en cualquiera de sus sedes.

Fechas confirmadas:

Guadalajara: 17 de marzo de 2027 en el Auditorio Telmex

Ciudad de México: 19 de marzo de 2027 en el Palacio de los Deportes

Monterrey: 22 de marzo de 2027 en el Auditorio Citibanamex

Boletos y costos

A pesar de que hasta ahora no se ha revelado el costo final de las entradas, se espera que el boletinaje sea llevado por Ticketmaster, contando con preventa Citibanamex para el 29 de mayo y venta general para el 2 de junio.

¿Qué es la banda - colectivo Jungle?

De origen británico y fundada en 2013 por los productores y amigos de la infancia Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland. La agrupación se centra en sonidos como el soul, funk y electrónica, géneros donde han logrado dejar una gran huella.

Las 3 canciones imperdibles para conocer a Jungle

Si planeas conocer un poco más a fondo a la agrupación Jungle, estas son 3 canciones imperdibles:

Back on 74: Esta canción se presenta como uno de sus éxitos internacionales más importantes, gracias en gran medida a su icónica coreografía.

Casio: Esta canción se presenta como una joya escondida de su álbum For Ever.

I've Been In Love: Este tema es una colaboración con el rapero y productor Channel Tres, quien aporta un ritmo contagioso y alegre.