Lanzamiento del Artemis 2: Estas son las 7 canciones que NO pueden faltar en tu playlist para viajar a la Luna

Este miércoles 01 de abril la humanidad estará viviendo historia pura, pues se realizará la misión conocida como Artemis II de la NASA, lo que será uno de los eventos más vistos del año y que llenan de emoción a todo mundo pues es algo que no se ve todos los días.

Viajar al espacio se ha vuelto en el sueño de millones de personas, quienes con ver al cielo sueñan con salir del planeta e ir más allá de lo que conocemos, aunque haya oscuridad, tal como muchos de nuestros artistas han escrito en canciones que hoy en día son consideradas como himnos:

Playlist de canciones que hablan sobre viajar a la Luna como en la Misión Artemis II de la NASA