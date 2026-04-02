Lanzamiento del Artemis 2: Estas son las 7 canciones que NO pueden faltar en tu playlist para viajar a la Luna
Estas son las canciones que NO pueden faltar en un viaje a la Luna... Desde grandes clásicos hasta obras de indie mexicano.
Este miércoles 01 de abril la humanidad estará viviendo historia pura, pues se realizará la misión conocida como Artemis II de la NASA, lo que será uno de los eventos más vistos del año y que llenan de emoción a todo mundo pues es algo que no se ve todos los días.
Viajar al espacio se ha vuelto en el sueño de millones de personas, quienes con ver al cielo sueñan con salir del planeta e ir más allá de lo que conocemos, aunque haya oscuridad, tal como muchos de nuestros artistas han escrito en canciones que hoy en día son consideradas como himnos:
Playlist de canciones que hablan sobre viajar a la Luna como en la Misión Artemis II de la NASA
- Fly Me To The Moon - Frank Sinatra (1964): Esta es una de las canciones más icónicas de todos los tiempos y sí, su motivo es una misión espacial como lo fue Apolo de aquel año, por ello se le canta a “bailar con las estrellas”.
- Space Oddity - David Bowie (1969): En esta obra de culto, Bowie narra la historia del Mayor Tom quien se prepara para llegar al espacio con más metáforas sobre el alunizaje y el cómo se han controlado ciertas narrativas sobre los sucesos históricos.
- Rocket Man - Elton John (1972): Sí, cada misión es un riesgo por todo lo que implica el embarcarse a una aventura así, por ello en esta canción Elton habla sobre un astronauta que extraña su hogar en la Tierra.
- Spaceman - The Killers (2008): Esta canción está inspirada en un hombre espacial que viaja dentro de sus emociones, lo que podría sugerir que el verdadero viaje son las dudas de uno mismo.
- Intergalactic - Beastie Boys (1998): Estos ritmos futuristas sugieren lo que sería el futuro, cuando los viajes al espacio sean algo cotidiano, cuando como sociedad tendríamos la capacidad de ir y venir al espacio.
- Vaquero Galáctico - Porter (2006): Viajar en el espacio exterior es un recorrido con el que todos soñamos aunque es algo complejo pues hay soledad en el vacío, y cuando la fantasía te lleva a lugares que no existen, la realidad allá afuera podría ser igual de compleja.
- Luna - Zurdock (1999): Otra canción que habla sobre una desconexión terrenal, ir al espacio es algo que quizá como humanidad apenas podemos asimilar, por lo que cuando estamos dentro de nuestra mente, todo se vuelve igual de profundo que el mismo espacio exterior: una fantasía.