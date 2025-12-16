El LUCHADOR MEXICANO más famoso del momento estuvo en La Casita de BAD BUNNY en CDMX

La gira Debí Tirar Más Fotos , de Bad Bunny , en México no deja de causar sorpresas, miles de emociones y euforia cada noche con las canciones sorpresas que Benito interpreta, con los invitados sorpresa y los artistas que cantan en el escenario junto a Bad Bunny. El día de ayer una de las sorpresas mayores fue la presencia del luchador más famoso hasta el momento en México: Penta Zero Miedo.

¿Quién es el luchador Penta Zero Miedo?

Es una de las grandes estrellas de la WWE, ha destacado mucho por ser un gran representante del Estado de México, quién no solo ha sobresalido por su gran talento en las luchas sino por tener una gran cantidad de negocios que amplian el deporte y la cultura famosa de las luchas.

Benito Antonio Martínez, quién se llama igual que Bad Bunny, por cierto, es originario de Ecatepec. No siempre contó con todos los recursos para cumplir sus sueños. Sin embargo, su éxito actual lo ha llevado a hacer acciones que permiten ampliar en su comunidad de origen las luchas. Por ejemplo, en 2024 creó la Arena del Valle, lugar en Ecatepec donde se ubica un ring de lucha y un espacio para 800 personas. Sin embargo, no todo se queda en luchas pues abrió un restaurante y un gimnasio. El primero está ambientado con máscaras y un lugar representante de la historia de Penta; este se ubica en Teotihuacán, mientras que el segundo; llamado Zero Miedo, es un espacio para realizar ejercicio y fomentar la disciplina, no solo en el tema de luchas, sino de la actividad física en general. El gimnasio se ubica también en en el mismo municipio.

¿Qué invitados hubo en el concierto de Bad Bunny el 15 de diciembre?

Durante este 15 de diciembre se hizo presente el Grupo Frontera, artistas del género regional mexicano que comparten el tema un x100to junto a Bad Bunny, tema que cantaron en el escenario.

Por otro lado, quienes estuvieron presentes a pesar de no subir al escenario y cantar con Benito, fue el Grupo Fuerza Regida. Otras figuras que también destacaron por estar en La Casita fueron las actrices Yalitza Aparicio y Cassandra Sanchez Navarro.

Fan sube a La Casita de Bad Bunny en concierto

Por otro lado, uno de los momentos más emblemáticos de la noche fue cuando Benito bajó para interactuar con un fan, mismo que se mantuvo demasiado eufórico, razón por la cuál lo invitó a unirse a La Casita, momento que se viralizó en todas las redes sociales.