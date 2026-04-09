¡Increíble! Maroon 5 anuncia concierto en Nayarit

Maroon 5, la famosa banda originaria de Los Ángeles California anunció este 9 de abril nuevas fechas y lugares en los que se presentarán y México forma parte de la lista pues estarán dando un concierto en VidantaWorld, lugar ubicado en el Estado de Nayarit. El show se llevará a cabo este próximo 12 de noviembre.

Boletos para asistir al concierto de Maroon 5 en Nayarit

Las entradas ya se encuentran a la venta. Para tener acceso solo debes ingresar al link que la banda tiene en la biografía de su perfil de instagram, el cuál te llevará a elegir las entradas que deseas ya que cuentan con todas las de los lugares en donde se estarán presentando próximamente. El precio de los boletos va desde los $2,500 pesos mexicanos hasta los $17,900 y son 8 tipos de boletos los que hay: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, VIP, Priority y Priority Plus.

Por su parte hasta el momento no se sabe si tendrán algún invitado especial o quién podría abrir el concierto. Sin embargo, el recinto en donde se van a presentar es un exclusivo lugar de entretenimiento con parques temáticos de lujo y diversos espacios para realizar actividades.

Maroon 5: La banda que ha marcado historia dentro del pop-rock

Maroon 5 es una banda integrada por Adam Levine, James Valentine, P. J. Morton, Sam Farrar, Nate Morton, Mickey Madden, Ryan Dusick, Jesse Carmichael y Matt Flynn. La agrupación es una de las más reconocidas en la industria musical debido al gran éxito que han consolidado, pues cuentan con nueve Premios Grammy, y han vendido 30 millones de álbumes. Algunos de sus temas como “This Love”, “She Will Be Loved” y “Sunday Morning” han formado parte del Billboard Hot 100.

Por otro lado, han hecho diversas colaboraciones musicales con artistas como Rihanna, Lisa, Christina Aguilera, Lil Wayne, SZA, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, entre otros. Además de esto la música de la banda ha rebasado áreas pues su talento ha sido incluido en la banda sonora de la película “Juegos del Hambre”.

Actualmente la banda se encuentra de gira incluyendo países como República Dominicana, Puerto Rico, Italia, Francia, Irlanda, Reino Unido, España, Colombia, Ecuador, Perú, Buenos Aires, Río de Janeiro, Texas y México.

