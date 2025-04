¡Están de regreso! Adam Levine confirma nueva música de Maroon 5

¡Atención, atención! Los rumores fueron completamente ciertos, pues así como lo acaba de confirmar Adam Levine: Maroon 5 estará de regreso en el escenario este mismo 2025. Recordemos que desde el 2021 la banda no había sacado ningún disco nuevo, ‘Jordi’ fue el último álbum que el grupo musical habría trabajado para sacar a la luz, el cual incluyó temas como “Lost”, “Beautiful Mistakes” o “Echo”, sin embargo este disco no fue del todo bien recibido por la crítica y por los fans que han seguido por años la carrera de Maroon 5, por lo que se espera que esta nueva música regrese con la esencia anterior del grupo.

¿Qué fue lo que dijo Adam Levine?

The Tonight Show con Jimmy Fallon se ha convertido en uno de los talkshows más importantes de la industria del entretenimiento, razón por la cual no es extraño que varios de los anuncios más importantes del cine, televisión y música se lleven a cabo en dicho espacio. Y Adam Levine no fue la excepción, pues al asistir al programa de Fallon decidió dar una gran sorpresa para los fans y los no tan fans de Maroon 5: ellos están de regreso para este 2025.

Voy a confirmar que los rumores son reales. Los rumores están en lo correcto. No puedo divulgar todos los detalles pero viene una canción, un sencillo que me emociona mucho.

Dijo Adam Levine mientras Jimmy Fallon y la audiencia se morían de emoción y aplaudían a las revelaciones que el cantante daba. Pero eso no fue lo único que el originario de Los Ángeles sacó a la luz, él agregó:

Un nuevo álbum viene este verano. Y también viene un tour más o menos por el otoño, sin ser muy específico.

Mientras ambos bromeaban con no dar información muy específica, Adam Levine confirmó que la banda regresará a los escenarios con toda una renovación en lo que parece ser un álbum que llegará con nuevas canciones escritas por el mismo Levine. Después de que Maroon 5 estuvo lejos del ojo público por mucho tiempo la promesa de nuevas canciones mantiene al borde del asiento a muchos fans que esperan ver a un Maroon 5 renovado y más fresco que nunca.

Si bien no se tiene nombre del nuevo álbum, ni del lanzamiento ni fechas de la gira, saber que todo eso llegará este 2025 puede ser información suficiente para que todos nos mantengamos al tanto de cada integrante de Maroon 5.

¿Qué discos tiene Maroon 5?

Los discos que ha lanzado Maroon 5 son: