ÚLTIMA HORA: Muere baterista de banda de punk legendaria, a los 72 años

El mundo de la música punk se encuentra de luto tras la muerte del baterista Andrew Ranken, quien formó parte de la banda The Pogues. Tenía 72 años de edad.

Fue la propia agrupación quien confirmó la noticia. "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andrew Ranken, baterista, miembro fundador y corazón de The Pogues", dice un comunicado compartido por Instagram este miércoles. "Gracias por tu amistad, tu ingenio y generosidad de espíritu, además de por supuesto tu música. Por siempre un hermano y amigo".

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte oficial. Sin embargo, se sabe que el músico vivía desde hace años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

"Era un baterista increíblemente talentoso y único", escribió en sus condolencias Siobhan MacGowan, hermana del vocalista Shane McGowan, quien murió en 2023.

Quién era Andrew Ranken, baterista de la banda The Pogues

Originario de Londres, formó parte de la banda de punk The Pogues desde marzo de 1983, tan solo un año después de su formación en King's Cross. Inicialmente se negó a unirse porque ya era el baterista de otra banda llamada The Operation, pero poco después cambió su opinión, como recopila el medio Page Six.

El baterista ya estaba en la banda cuando se lanzó su mayor éxito "Fairytale of New York", considerado un clásico de Navidad en países anglosajones y que cada año sigue ganando grandes cantidades de dinero en regalías.

Andrew Ranken fue miembro de The Pogues hasta la primera disolución de la banda en 1996; para ese entonces habían lanzado siete álbumes de estudio. La agrupación regresó en 2001 y permaneció unida hasta 2014, tras la muerte del guitarrista Philip Chevron.

The Pogues tuvo un tour más en 2024, por el aniversario 40 de su segundo álbum, "Rum Sodomy & The Lash". Sin embargo, Ranken no pudo participar por cuestiones de salud.

Además de su agrupación más emblemática, el baterista también estuvo en proyectos como The Mysterious Wheels y hKippers.

