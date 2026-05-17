ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del rock tras perder la batalla contra enfermedad renal

Dennis Locorriere quien fue el líder de la banda de rock Dr Hook a la edad de los 70 años de edad falleció a la edad de 76 años luego de tener una larga batalla de una enfermedad renal. Fue a través de un comunicado emitido por la dirección de Locorriere donde se dio a conocer el fallecimiento de este cantante.

“Es una gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Dennis Locorriere quien, tras una larga y valiente lucha contra la enfermedad renal, falleció de manera pacífica rodeado de sus seres queridos el 16 de mayo de 2026. Dennis afrontó su enfermedad con una fuerza, dignidad y resiliencia notables durante todo el tiempo y siguió profundamente querido por todos los que conocieron”.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cancelan esperado concierto de Kenia Os en México

¿Quién era Dennis Locorriere?

Dennis Michael Locorriere nació el 13 de junio de 1949, fue vocalista y guitarrista del grupo de country rock Dr. Hook, que anteriormente se llamaba Dr. Hook & the Medicine Show. Locorriere fue fundado de esta banda y pudo recibir más de 60 millones de oro y platino, el cual estuvo posicionado en las listas de éxito de más de 42 naciones.

Locorriere también fue compositor cuyas canciones han sido grabadas por Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Olivia Newton-John, Soutthise Johnny, Wollien Nelson, Helen Reddy, BJ Thomas, Crystal Gayle y Bob Dylan. Una empresa de Dennis aún conserva el nombre comercial Dr.Hook.

El cantante también pudo prestar su voz para diversos álbumes de otros artistas como Randy Travis Álbum Siempre y para Siempre. En su historial tiene tres proyectos en solitario como: Out of the Dark en el 2000, One of the Lucky Ones en 2005 y Post Cool en el 2010. Para el 2018 pudo hacer un material recopilatorio, Alone in the Studio/The Lost Tapes.

También lanzó un CD en vivo llamado: “Dennis Locorriere”-Live in Liverpool en 2004; este fue un DVD de un concierto en solitario, de igual manera hizo Alone With Dennis Locorriere en el 2002, el cual también era un DVD de sus 10 mejores conciertos de toda la gira de Dr Hook and History en el 2007 y un espectáculo de gira Post Cool en el año 2011.