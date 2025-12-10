ÚLTIMA HORA: Adiós a una leyenda, muere Robe Iniesta, el alma de Extremoduro

Esta es una noticia que ningún fan quería escuchar: Este miércoles se confirmó que Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, falleció a los 63 años, según informó su sello El Dromedario Records. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de muerte; lo que sí revelaron es que próximamente se anunciarán los detalles del homenaje que se realizará en Plasencia, su ciudad natal. Para muchos fans ya era sabido que el artista tenía varios problemas de salud, pues desde 2024 su estado era delicado debido a un tromboembolismo pulmonar que lo obligó a pausar sus actividades.

Con su partida, no hay duda de que la música pierde a una de sus voces más profundas, poéticas y contraculturales de la historia del rock en español. Un artista que cambió para siempre la forma de entender el espíritu y fuerza del género.

Un legado que transformó el rock en español

Extremoduro, la banda que Robe formó en 1987, se convirtió en un movimiento, una forma de vida y un refugio emocional para millones. La agrupación cuenta con un total de doce discos de estudio, dos recopilatorios y una obra literaria. El legado de Robe trascendió de tal manera que creó canciones que se estudian incluso en escuelas infantiles, según lo destacó su sello discográfico.

Álbumes como Agila (1996) o Yo, minoría absoluta (2002) marcaron a toda una generación, mientras que su proyecto más experimental, La ley innata, continúa siendo una obra de culto.

Cabe destacar que algo que fans y críticos destacan mucho de su obra es su enorme capacidad para mezclar crudeza, sensibilidad, filosofía y rock, lo cual sin duda alguna lo convirtió en un poeta moderno. Su grupo, Extremoduro, nunca tuvo una despedida final, pues su final se debió a una serie de conflictos internos.

Robe Iniesta: un rebelde de corazón que construyó su camino

Aunque no lo creas, el músico fue criado para seguir un camino tradicional, pero Robe rompió con todo. Dejó los estudios, trabajó en lo que pudo y construyó su propio universo desde la música.

Además de su trabajo con la banda, también creó su obra en solitario. Cuenta con cinco discos donde se muestra la enorme madurez con la que contaba el músico.

Robe siempre será recordado por sus fans como un hombre que no solo cantaba, sino que pensaba, sentía y escribía de una manera que nadie más podía imitar.

