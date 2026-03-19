Confirman la muerte de una de las figuras más emblemáticas del post-punk, quien además tuvo gran participación en documentales

Hace unas horas se confirmó la muerte de Bettina Köster, una de las figuras femeninas más icónicas en el punk y el post-punk, quien este martes falleció a la edad de 66 años, dejando un gran legado como pocos artistas han podido dentro de la cultura misma.

Su aporte al arte trasciende a la música, pues fue una figura clave en la escena underground de Berlín en la década de loa 80’s además de ser una pionera del movimiento musical Geniale Dilletanten, referencias que hoy en día son abordadas por artistas como Björk o Rosalía suelen llevar por otros rumbos como parte de la expresión.

¿Quién fue Bettina Köster?

Bettina fue una música, productora, compositora, cantante, productora y guinista alemana quien formó dos de las bandas más importantes del post-punk, tales como Mania D con la que rompió todo molde contemporáneo y con Malaria! con quien logró dominar listas de popularidad internacional con canciones como “Katles Klares Wasser”, “You You” o “Your Turn to Run”.

Su obra dentro de la cultura “underground” fue más allá del sonido, pues su obra reconfiguró la manera en cómo se forman las bandas e incluso destacó por priorizar la expresión y el arte sobre el dinero, llevando a cada proyecto sus ideales.

Participó en al menos 18 trabajos de estudio desde 1980 hasta el 2017, donde su rol fue tanto en bandas, como solista así en trabajos colaborativos.

Por otro lado, también formó parte de proyectos documentales como “Mujer en el rock” de Wolfgang Büld, Peppermills de Isabel Hegner o Girls Bite Back donde en cada uno destacó el aporte femenino en la cultura.

¿De qué murió Bettina Köster?

De momento se desconocen las causas de su muerte, aunque esta fue difundida por medios internacionales dedicados a la música como Post-Punk y demás portales culturales; al igual, su circulo cercano se ha mantenido reservado respecto a su partida.