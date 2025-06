Miley Cyrus revela por qué no podía cantar sus canciones de Hannah Montana

Durante el tour de promoción del reciente lanzamiento de Miley Cyrus, los fans de la cantante y actriz que saltara a la fama por interpretar a Hannah Montana, despejaron una duda que por mucho tiempo les quitó el sueño. Y es que por fin rompió el silencio y aclaró por qué no podía cantar las canciones de la aclamada serie de Disney que estelarizó. Te contamos los detalles.

¿Por qué Miley Cyrus no canta las canciones de Hannah Montana?

Fue durante una entrevista en el podcast The Ringer que Miley Cyrus reveló la verdadera razón del por qué no canta las canciones de Hannah Montana. “Después de que me marchara de Disney no me dejaban cantar nada de la música de “Hannah Montana"", aseguró la cantante de Tennessee. Cabe mencionar que la mayoría de los “Smilers”, como se le conoce a los fans de Miley, creían que no interpretaba temas como “The Best of Both Worlds” por dejar atrás aquella etapa que la marcó durante muchos años y que la habría encasillado de alguna manera.

“No es que no quisiera, me refiero, cantar “The Best of Both Worlds” entre “We Can’t Stop” y “Wrecking Ball” no hubiera tenido mucho sentido. Pero estaba triste sabiendo que esas canciones tenían mi voz, mi cara y que no tenía permiso para cantarlas”, aclaró la actriz y cantante de 32 años.

Sin embargo, ahora podría ser distinto. Miley Cyrus contó que ya contaría con el permiso de interpretar aquellos temas que la catapultaran a la fama: “Después de ser nombrada como ‘Disney Legend’ ya tengo permiso para cantar esas canciones en directo en el futuro, lo cual es bastante chulo.

¿Será que se está preparando el regreso de Hannah Montana? Lo cierto es que el éxito de Miley Cyrus es innegable y sus fans serían los primero en gozar al escuchar los temas de antaño en los próximos conciertos.