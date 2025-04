¿Mejor que Coachella? Este sería el setlist de Lady Gaga en México 2025

El Estadio GNP Seguros ya se prepara para albergar un prometedor espectáculo de la que acaparó los reflectores en la más reciente edición de Coachella. Y como queremos que vivas la experiencia al máximo de Lady Gaga en la Ciudad de México, aquí te dejamos el setlist que podría presentar la cantante neoyorquina.

Lady Gaga regresa a la Ciudad de México

Casi quince años desde su última visita Lady Gaga regresa a la Ciudad de México y, a juzgar por lo que ofreció recientemente en Coachella, todo parece indicar que este 26 y 27 de abril el Estadio GNP Seguros vivirá un show épico. Si no sabes lo que sucedió en Coachella 2025, aquí te contamos.

Te puede interesar: Todo lo que se sabe de Mixes of a Lost World, lo nuevo de The Cure

¿Cómo fue el show de Lady Gaga en Coachella 2025?

Antes de entrar en materia, es importante dar contexto del por qué las expectativas de los shows de Lady Gaga en México son altas. Como ha sucedido con otros artistas internacionales, es muy probable que Lady Gaga presente un show similar a lo que mostró en Coachella 2025: un concierto cargado de teatralidad; algo así como una ópera con distintos actos.

En términos (muy simples), el tema medular de su show es sobre la batalla que sucede entre los dos seres que habitan en ella (algo así como la dualidad). Después de un breve manifiesto sucede el primer acto, donde todo estalla con “Poker Face”. El segundo acto comprende cinco temas y “reservamos” un poco de energía para dar paso a The Beautiful Nightmare That Knows Her Name, el tercer acto (donde sonó durísimo el tema coescrito con Bruno Mars). El cuarto acto sube la intensidad preparando el ‘Gran Finale': “Bad Romance”.

Te puede interesar: ¡Lady Gaga en México! Todo lo que tienes que saber

¿Cuál es el setlist de Lady Gaga para México 2025?

Ahora sí. Si tomamos en cuenta lo que sucedió en el festival californiano, este es el setlist que podría presentar Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros. ¡Ojo! Recordemos que los conciertos en solitario suelen ser de mayor duración que las participaciones en festivales, por lo que se especula que los shows de la cantante neoyorquina en el Estadio GNP Seguros, podrían durar más que lo que mostró en Coachella.

Primer acto: Of Velvet and Vice

Bloody Mary Abracadabra Judas Scheiße Garden of Eden Poker Face

Segundo acto: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity Disease Paparazzi Alejandro The Beast

Tercer acto: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah Zombieboy Die With A Smile How Bad Do U Want Me

Cuarto acto: To Wake Her Is to Lose Her

Shadow Of A Man Born This Way Shallow Vanish Into You

Gran Final: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

De lo que no nos queda duda es que la tendencia de incorporar mayor teatralidad a los conciertos, ha sido un gran acierto que todos los fans agradecemos. Así que ya lo sabes, a prepararse para un concierto de primer nivel.