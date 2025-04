Todo lo que se sabe de Mixes of a Lost World, lo nuevo de The Cure,

Hay ‘esperas’ que valen toda la pena y así lo han demostrado los británicos de The Cure. Y es que si bien nos dejaron sin música nueva durante poco más de quince años para regresar con todo en el 2024, ahora nos presentan un nuevo álbum con sorpresas muy interesantes. Te contamos todo sobre Mixes of a Lost World.

¿Cómo surgió Mixes of a Lost World, el nuevo álbum de The Cure?

Cuenta Robert Smith que el nuevo álbum surgió ‘casi sin querer’. “Después de Navidad me enviaron un par de mezclas no solicitadas de temas y realmente me encantaron”, aseguró el líder de la banda británica.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de The Cure?

The Cure ha anunciado a través de sus redes sociales oficiales que este 13 de junio lanzarán un nuevo álbum, titulado Mixes of a Lost World. Sí, tiene todo que ver con Songs of a Lost World, el disco de estudio que marcó el regreso de la banda británica en 2024. Al parecer, el nuevo álbum se compondrá de tres discos, por lo que podremos escuchar tres versiones de los temas del Songs of a Lost World.

¿Qué canciones incluye Mixes of a Lost World de The Cure?

Tal como su nombre nos revela mucho, Mixes of a Lost World será un álbum con versiones del Songs of a Lost World, estrenado en 2024. Estas son las canciones que incluirá el nuevo álbum de The Cure. ¡Ojo! Ya puedes escuchar un par de temas en plataformas digitales.

Disco 1

I can never say goodbye (Paul Oakenfold ‘Cinematic’ Remix) Endsong (Orbital Remix) Drone:Nodrone (Daniel Avery Remix) All I ever am (meera Remix) A fragile thing (Âme Remix) And nothing is forever (Danny Briottet & Rico Conning Remix) Warsong (Daybreakers Remix) Alone (Four Tet Remix)

Disco 2

I can never say goodbye (Mental Overdrive Remix) And nothing is forever (Cosmodelica Electric Eden Remix) A fragile thing (Sally C Remix) Endsong (Gregor Tresher Remix) Warsong (Omid 16B Remix) Drone:Nodrone (Anja Schneider Remix) Alone (Shanti Celeste ‘February Blues’ Remix) All I ever am (Mura Masa Remix)

Disco 3

I can never say goodbye (Craven Faults Rework) Drone:Nodrone (JoyCut ‘Anti-Gravitational’ Remix) And nothing is forever (Trentemøller Rework) Warsong (Chino Moreno (Deftones) Remix) Alone (Ex-Easter Island Head Remix) All I ever am (65daysofstatic Remix) A fragile thing (The Twilight Sad Remix) Endsong (Mogwai Remix)

Lo más interesante de este álbum es que las ganancias serán donadas a War Child UK, una organización que busca garantizar un futuro seguro a los niños que viven en tiempos de guerra. Ya puedes apartar tu copia en el sitio oficial de The Cure.