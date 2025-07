El setlist que Oasis traerá a México en su gira Live ’25

Oasis está de vuelta y ha sorprendido a fans de todo el mundo con un show único. Muy pronto, la banda británica tomará el Estadio GNP Seguros los días 11 y 12 de septiembre de 2025 como parte de su esperada gira Live ’25. Con su glorioso regreso en Cardiff el pasado 4 de julio, ya podemos tener una idea del posible setlist que probablemente presentarán en CDMX.

Conoce el Setlist 25' Live Oasis

Después de varias listas falsas que se difundieron en internet por meses, finalmente se conoce la lista oficial de los conciertos. Aquí te la presentamos a continuación:



Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

Encore

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Recuerda que a veces los artistas cambian un poco los setlists dependiendo la región que visitan, por lo que es probable que escuchemos alguna otra canción como “Stop Crying Your Heart Out”, “Let Ther Be Love” o “Songbird”. Como ya mencionamos, la banda británica se presentará el próximo 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

¿Qué esperar del concierto de Oasis en la CDMX?

El setlist de Oasis en CDMX promete ser un verdadero deleite para los fans, pues será un viaje por sus icónicos himnos, con momentos potentes, baladas emotivas y toda la energía que el britpop tiene para ofrecer.

¿Cuál es la canción que más esperas escuchar en la gira Live ’25 de Oasis?

