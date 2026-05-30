STRAYCITY: Todo lo que tienes que saber sobre la NUEVA EXPERIENCIA que vivirán los fans de Stray Kids en próximos eventos

Sin duda alguna una de las bandas de kpop más exitosas a nivel mundial es Stray Kids, la cual está conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N (Jeongin). La agrupación está firmada por la agencia JYP Entertainment y se ha distinguido gracias al talento y energía que proyecta cada cantante sobre el escenario, algo que los ha hecho merecedores de miles de fans. Actualmente se encuentran innovando y buscan que quiénes aman su música disfruten de una gran experiencia en vivo, es por eso que en esta ocasión te decimos qué es y todo lo relacionado a “Straycity”.

¿Qué es STRAYCITY?

STRAYCITY es una nueva experiencia tipo festival pensada por el equipo de Stray Kids con un lineup que cambia en cada ciudad que visita para incluir talento local elegido por la agrupación. México sera una de las ciudades que disfrutará de este nuevo espectáculo en el que Stray Kids dará un show nuevo y especial con invitados especiales como NEXZ, Andrés Obregón y RENEE. Es importante aclarar que los shows de STRAYCITY son una experiencia inmersiva completamente nueva para las STAY en la que los integrantes les invitan a disfrutar libremente del espectáculo, así como a conocer artistas emergentes tanto de otros continentes como de sus propios países.

Por otro lado, STRAYCITY es un nuevo concepto que estrenarán en Latinoamérica en el que en cada ciudad contarán con invitados especiales diferentes, impulsando el talento local con artistas elegidos personalmente por Stray Kids. En el caso de México, quienes se encargarán de calentar motores previo a la presentación estelar de la boyband de K-Pop, son Andrés Obregón y RENEE.

¿Cómo será el mapa de STRAYCITY?

El mapa publicado corresponde a la configuración que vivirán los fans en el show. Sin embargo, dependiendo de ajustes técnicos, de producción o de visibilidad, podrían realizarse modificaciones operativas. Cualquier actualización oficial será comunicada únicamente a través de las redes sociales de OCESA KPOP.

¿Qué paquetes tendrá STRAYCITY?

Habrán paquetes VIP y te recomendamos revisar los detalles de los paquetes en los canales oficiales de Ticketmaster México. Es importante que consideres que los paquetes VIP no se transfieren. Por otro lado, el paquete EARLY ENTRY VIP PACKAGE, además del boleto reservado premium en zonas Platino A o Platino B, incluye acceso anticipado al inmueble, oportunidad de adquirir merch oficial antes de la apertura general, check-in con acceso exclusivo, atención VIP en sitio y artículos conmemorativos especialmente diseñados para esta experiencia.

¿Cómo será la venta de boletos de STRAYCITY?

Es importante que sepas que este show no contará con ninguna preventa. La única venta que habrá será la venta general el 29 de mayo. Por otro lado, los boletos para personas con discapacidad estarán disponibles en la venta general. Respecto a la liberación de boletos en algunos shows pueden liberarse boletos adicionales más adelante debido a ajustes de producción, visibilidad o configuraciones finales del recinto sin embargo esto depende completamente de la operación del evento y no puede garantizarse desde el inicio. Cualquier liberación adicional será anunciada exclusivamente por canales oficiales por lo que te recomendamos estar pendiente de las redes sociales.

Por otro lado, todos los boletos de STRAYCITY se venderán de forma virtual en la página o app de Ticketmaster y no habrá boletos disponibles en taquilla. Puedes ingresar a la sala de espera hasta 30 minutos antes de que inicie la venta. Solo asegúrate de entrar antes de que comience la venta para tener la mejor experiencia posible al ingresar a la fila. En este show, los fans podrán comprar hasta 6 boletos por show, sujeto a disponibilidad y términos del evento. Además de esto no hay restricciones de edad. Los niños pagan boletos a partir de 3 años y recomendamos que los menores de edad asistan acompañados de un adulto. Es importante mencionar que habrá zonas para padres en el Estadio GNP Seguros, pero el cupo será limitado.

Cualquier preventa, beneficio o promoción asociada a tarjetas participantes será anunciada oficialmente a través de Ticketmaster, OCESA y las instituciones participantes. Recomendamos consultar únicamente fuentes oficiales para conocer términos y condiciones aplicables. Es fundamental que sepas que la fila virtual refleja el número total de personas intentando acceder al sistema simultáneamente, no la cantidad de boletos disponibles. En eventos de alta demanda el interés suele superar ampliamente la capacidad del recinto. Por otro lado, el acceso a la fila no garantiza disponibilidad de boletos, ya que esta depende del inventario total del evento y del ritmo de compra en tiempo real.

Todo sobre la reventa de boletos antes de la venta general

Existen plataformas y terceros que ofrecen boletos en redes sociales y otros sitios de manera especulativa. Esto significa que, en muchos casos, el vendedor podría no contar realmente con las entradas, poniendo en riesgo tu compra y tu experiencia. Para evitar fraudes y garantizar la validez de tus boletos, te recomendamos adquirirlos únicamente a través de los canales oficiales de la empresa boletera.

¿Qué son los boletos especulativos?

Los boletos especulativos surgen cuando los vendedores crean listados de boletos que en realidad no poseen. Están apostando — o especulando — a que podrán obtener los boletos más adelante y luego revenderlos a los fans.

¿Cómo identificar y protegerte de los boletos especulativos?