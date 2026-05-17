¡El festival de pop más importante de México está de regreso! Este 16 de mayo se llevó a cabo el primer día del Tecate Emblema 2026. Como ya es tradición, la quinta edición del evento tuvo lugar en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y aquí te compartimos todo lo que se vivió: ¡Hubo lluvia, sorpresas, dragas y grandes shows!

También te puede interesar: Los Jonas Brothers hacen vibrar el Tecate Emblema 2026 con un cierre espectacular

Así se vivió el primer día del Tecate Emblema 2026

Anasof fue la encargada de inaugurar el primer día del Tecate Emblema 2026 con un increíble show en el Park Stage. Por su parte, Joaquina y Juan Duque hicieron lo propio en el Dream Stage y el Main Stage, respectivamente. Entre los artistas más esperados de la tarde destacó Christian Chávez, quien sorprendió a sus seguidores al interpretar algunos de los más grandes éxitos de RBD.

Las letras chiquitas del cartel

Para este primer día del festival, las letras chiquitas del cartel incluyeron nombres como Ivana, Along, Hercules & Love Affair y Bruses, quienes ofrecieron presentaciones cargadas de energía y prepararon el ambiente para los headliners del evento.

Los headlines

En cuanto a los artistas principales, Cazzu, Louis Tomlinson y los Jonas Brothers se encargaron de encender el escenario principal con presentaciones llenas de emoción que hicieron vibrar al público, incluso pese a la lluvia. De hecho, el set de “La Jefa” se vio brevemente afectado por una llovizna intensa. Sin embargo, la situación mejoró rápidamente y el festival siguió con rotundo éxito.

Las grandes sorpresas del festival

Entre las grandes sorpresas del festival, destacó el segmento de "Compas y Cheves”, en la que algunos artistas ofrecieron presentaciones más íntimas y breves. Los seleccionados para el sábado fueron NSQK, Méne, Arroba Nat y Jesse Baez.

Otra de las propuestas más llamativas en esta quinta edición fue el Drag Stage, donde se llevó a cabo una competencia drag para elegir a la “Drag Emblema”. Sin duda, fue un día lleno de emoción, grandes shows y mucha diversión. ¡Ya queremos que arranque el segundo día!