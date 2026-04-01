¿The Strokes lanzará nueva música tras 6 años? Esto es TODO lo que se sabe sobre la banda liderada por Julian Casablancas

Tras más de 6 años de su último disco de estudio, la banda neoyorkina que es catalogada como “la salvadora del rock” a principios de los dosmiles, The Strokes para estar dando señales de regresar con nueva música, o al menos eso es lo que muchos de sus seguidores han especulado.

Si bien, las primeras señales de vida de esta banda liderada por Julian Casablancas se dieron cuando The Strokes comenzó a liderar una gran cantidad de festivales por todo el mundo, lo que dejaba ver su vuelta a la actividad juntos tras varios años, aunque en las últimas horas se han puesto aún más misteriosos.

¿Qué se sabe sobre la nueva música de The Strokes?

Fue a través de sus historias de Instagram que la banda abrió un registro por teléfono y correo para recibir novedades, donde el link era acompañado por una animación de 4 caballos arrastrando de un cassette y un calendario.

Una vez dando clic al link, aparecía un espacio para que dejaras tu número telefónico o tu correo electrónico con una leyenda que anunciaba que se pondrían en contacto contigo, por lo que será cuestión de días para que tengamos un próximo anuncio de The Strokes, donde muchos fanáticos esperan nueva música.

|Imagen de cortesía

¿Por qué The Strokes lanza menos música?

En algunas entrevistas, el líder y frontman de The Strokes, Julian Casablancas ha señalado que tras más de dos décadas tocando juntos no quiere que el público espere solo éxitos, pues no le gustaría que se les limitara artísticamente aunque sus nuevas obras no cumplan con la expectativa que ya han puesto sobre estos.

Ante esta visión, la banda habría caído en un ciclo donde en palabras del cantante, lo que más los unía era el dinero, por lo que cada miembro de la banda también ha concentrado su atención en proyectos alternos, como The Voidz por parte de Julian, CRX con Nick Valensi, machinegun con Fabrizio Moretti, Summer Moon con Nikolai y el proyecto solista de Albert Hammond Jr.

Tras haber logrado llegar a un punto medio entre la exigencia personal y la del público, la banda estaría lista para salir con nueva música a 6 años de la llegada de The New Abnormal, su último disco de estudio.