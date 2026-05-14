Integrantes de U2 se refugiaron de la intensa lluvia de la CDMX en casa de un vecino… ¡Y sus fans les dieron serenata!

¡México supera a la IA una vez más! Esta semana, U2 sorprendió a su público mexicano al filmar su nuevo video musical, “Street of Dreams”, en las calles del Centro Histórico. No obstante, la intensa lluvia de la CDMX los obligó a parar el rodaje, por lo que los miembros de la agrupación tuvieron que refugiarse en un negocio aledaño… Hasta que un vecino de la zona les abrió las puertas de su casa. Sí, así como lo lees: Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry pasaron el rato dentro de un hogar mexicano y el momento ya se ha vuelto viral en redes sociales.

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Integrantes de U2 se refugiaron de la intensa lluvia en casa de una familia… ¡Y dieron serenata!

El inmueble al que ingresaron contaba con un pequeño balcón, por lo que los músicos no dudaron en sorprender a los fans que seguían esperándolos bajo la lluvia con un poco de música, dando como resultado una breve serenata. Después de un rato de tocar algunos de sus éxitos, Bono y compañía abandonaron el inmueble, no sin antes despedirse y agradecer a la familia que les brindó refugio en su hogar,.

“Los truenos y la lluvia estrellaron el generador para la filmación, por lo que un vecino desconcertado pero acogedor dejó que U2 crasheara su apartamento a la hora de la cena y fuera a su balcón”, escribió la banda al compartir el momento vía Instagram.

La respuesta de los fans en redes no se hizo esperar y la actitud de la banda fue ampliamente aplaudida, incluso por aquellos que no son seguidores de hueso colorado, pues la banda irlandesa demostró tener un gran corazón y amor por su público mexicano.

Así fue la grabación del nuevo video musical de U2 en las calles de la CDMX

Bono, The Edge, Adam y Larry se apoderaron de la Plaza Santo Domingo, del Centro Histórico de la Ciudad de México, para grabar su nuevo video musical: Street of Dreams. El rodaje contó con un impresionante autobús con el título de la canción (“La calle de los sueños”) al frente, mientras que la agrupación interpretaba el sencillo en el toldo del vehículo y cientos de fans coreaban la letra. Sin duda, un momento sin igual para el público mexicano.