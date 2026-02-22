ÚLTIMA HORA: Importantes conciertos cancelados en México hoy domingo 22 de febrero de 2026

Estos son los conciertos más importantes que se cancelaron en algunos estados de la República Mexicana debido a la situación que vive el país y que habría iniciado en el estado de Jalisco. Hoy 22 de febrero de 2026 se reveló que se suspendió de manera inmediata el evento de Kali Uchis, el cual estaba programado para esta fecha en el Auditorio Telmex ubicado en Guadalajara.

¿Qué otros conciertos se cancelaron hoy 22 de febrero de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Jalisco, la cancelación de eventos debido a lo que está viviendo México y la situación de seguridad también alcanzó la agenda de entretenimiento y música; así lo dio a conocer la dependencia, e informó que, los recintos del OPD de Galerías, Exposiciones, Museos y Teatros, permanecerán cerrados este domingo 22 de febrero de 2026.

Otro de los eventos más importantes que se tenía agendado para este fin de semana era el de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el cual iniciaría en punto de las 12:30 horas, tiempo del centro de México en el Teatro Degollado.

Por su parte, el Teatro Diana, también lanzó un comunicado donde informó que, el evento programado para este día quedaba suspendido y con la fecha por confirmar. Este recinto responde a la medida preventiva, donde prioriza la seguridad del público, artistas, comunidad en general y colaboradores; pero recomendó conservar los boletos de sus entradas.

En Querétaro se tenía previsto el evento Fiesta de los Papalotes 2026, sin embargo, se desconoce que si se canceló este evento debido a los sucesos por los que atraviesa la nación específicamente estados como: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Colima y Aguascalientes.

En Aguascalientes se tenía programado el evento en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde se mostrarían exposiciones, charlas y 78 Muestra Internacional de Cine que estaba agendado del 16 al 26 de febrero en el Auditorio Dr. Pedro de Alba con funciones continuas.

Eventos cancelados hoy 22 de febrero de 2026

Kali Uchis en Jalisco

Funciones del Teatro Diana en Jalisco

Orquesta Filarmónica de Jalisco en Jalisco

Fiesta de Papalotes 2026 en Querétaro

Muestra Internacional de Cine en Aguascalientes

Winter Camp: Pura Gente de Sony

Silvia y Karmen de Gira en Morelia Michoacán



ACTUALIZACIÓN 22 DE FEBRERO DE 2026

Debido a los acontecimientos por temas de seguridad en México, algunas empresas y marcas que se dedican al entretenimiento han subido varios comunicados en sus cuentas oficiales de Instagram. Una de ellas fue Silvia y Karmen.

“Querido público. Les comunicamos que debido a las circunstancias por las que atraviesa el país, por seguridad de todos nos vemos en la necesidad de reprogramar el concierto de hoy en la Ciudad de Morelia Michoacán. Si todo va bien, estaremos compartiendo nuestra música y nuestras vivencias con ustedes el 15 de marzo de este año en el mismo recinto: Cactux Gastrocultural.

Otra marca que también se pronunció la de Sonic Music Publishing | MEX:

En Sony Music Publishing México, nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar y la seguridad de nuestros autores, artistas, productores y colaboradores. Ante la situación que actualmente vive el país, y después de una evaluación cuidadosa, hemos tomado la decisión de cancelar la próxima edición de Winter Camp: Pura Gente de Sony.