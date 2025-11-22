Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto segundo concierto de Megadeth en CDMX 2026
¡Que no se te pase la ÚLTIMA oportunidad para ver a Megadeth en la CDMX!
Hace poco se confirmó la segunda fecha de Megadeth en la CDMX como parte de esta gira de despedida "This Was Our Life", la cuál ha llenado de emoción a todo su público chilango con la que estarían presentándose el 11 de mayo en la Arena Ciudad de México en lo que será una noche imperdible.
La banda liderada por Dave Mustaine ofrecerá un concierto más debido a la gran demanda de su publico de la Ciudad de México, por lo que para despedirse de manera épica de nuestro país lo dejarán todo en cada noche siendo uno de los shows más esperados del 2026 por todos los fans del metal.
¿Cuándo será la preventa para el segundo concierto de Megadeth en la CDMX?
Se ha informado que los boletos para esta segunda fecha en la Arena Ciudad de México estarán disponibles a través de la plataforma de SuperBoletos y la preventa con Banco Azteca será el lunes 23 y martes 24 de noviembre a las 9 am y la venta general será a partir del 25 de noviembre a las 9 am.
Así que esta será la última oportunidad de conseguir boletos para el concierto de Megadeth en su paso por México, donde veremos por última vez juntos a Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren tocando los éxitos que los han acompañado por los últimos 40 años.
¿Cuándo serán los conciertos de Megadeth en México?
La banda estadounidense ofrecerá sus últimos conciertos en México en el mes de mayo estos días:
- La Arena Monterrey - 08 de mayo
- La Arena Ciudad de México - 10 y 11 de mayo
- La Arena Guadalajara - 13 de mayo
Los precios para el concierto para Megadeth son los siguientes:
- Cancha VIP: $3,138
- Zona Pepsi: $2,887
- Amarillo: $2,887
- Zona Mercado Libre: $2,887
- Zona Zapata: $2,887
- Zona Toyota: $2,887
- Zona Elektra: $2,887
- Zona Boing: $2,887
- Zona Mccormick: $2,510
- Verde: $2,510
- Zona Miniso: $2,510
- Zona Banco Azteca: $2,510
- Zona Mega: $2,510
- Zona Sabritas: $2,510
- SP Platino: $2,134
- SP Oro VL: $2,134
- SP Oro: $2,134
- SP Platino VL: $2,134
- DISCAP: $2,134
- Aqua: $2,134
- Morado: $1,757
- Cancha Rojo: $1,632
- Celeste: $1,381
- Gris: $1,004
- Gris VL: $1,004
- Cafe: $753
- Cafe VL: $753
- Rosa: $628
- Rosa VL: $628
El público mexicano podrá escuchar éxitos como ‘Symphony Of Destruction’, Holy Wars… ‘The Punishment Due’, ‘Tipping Point’, ‘A Tount Le Monde’.
🗣️ ¡ATENCIÓN, METALEROS!— Superboletos (@SuperboletosMx) November 20, 2025
Debido a la increíble demanda, @Megadeth anuncia segunda fecha en la #ArenaCDMX 🤟🏼🔥
📅 NUEVA FECHA: 11 de mayo 2026
Preventa con Banco Azteca: 23 y 24 de noviembre, 9 am
Venta general a partir del 25 de noviembre a las 9 am en https://t.co/L5iUeglrJy pic.twitter.com/sZc0oaukqf