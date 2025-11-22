Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto segundo concierto de Megadeth en CDMX 2026

Hace poco se confirmó la segunda fecha de Megadeth en la CDMX como parte de esta gira de despedida "This Was Our Life", la cuál ha llenado de emoción a todo su público chilango con la que estarían presentándose el 11 de mayo en la Arena Ciudad de México en lo que será una noche imperdible.

La banda liderada por Dave Mustaine ofrecerá un concierto más debido a la gran demanda de su publico de la Ciudad de México, por lo que para despedirse de manera épica de nuestro país lo dejarán todo en cada noche siendo uno de los shows más esperados del 2026 por todos los fans del metal.

¿Cuándo será la preventa para el segundo concierto de Megadeth en la CDMX?

Se ha informado que los boletos para esta segunda fecha en la Arena Ciudad de México estarán disponibles a través de la plataforma de SuperBoletos y la preventa con Banco Azteca será el lunes 23 y martes 24 de noviembre a las 9 am y la venta general será a partir del 25 de noviembre a las 9 am.

Así que esta será la última oportunidad de conseguir boletos para el concierto de Megadeth en su paso por México, donde veremos por última vez juntos a Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren tocando los éxitos que los han acompañado por los últimos 40 años.

¿Cuándo serán los conciertos de Megadeth en México?

La banda estadounidense ofrecerá sus últimos conciertos en México en el mes de mayo estos días:



La Arena Monterrey - 08 de mayo

- 08 de mayo La Arena Ciudad de México - 10 y 11 de mayo

- 10 y 11 de mayo La Arena Guadalajara - 13 de mayo

Los precios para el concierto para Megadeth son los siguientes:



Cancha VIP: $3,138

Zona Pepsi: $2,887

Amarillo: $2,887

Zona Mercado Libre: $2,887

Zona Zapata: $2,887

Zona Toyota: $2,887

Zona Elektra: $2,887

Zona Boing: $2,887

Zona Mccormick: $2,510

Verde: $2,510

Zona Miniso: $2,510

Zona Banco Azteca: $2,510

Zona Mega: $2,510

Zona Sabritas: $2,510

SP Platino: $2,134

SP Oro VL: $2,134

SP Oro: $2,134

SP Platino VL: $2,134

DISCAP: $2,134

Aqua: $2,134

Morado: $1,757

Cancha Rojo: $1,632

Celeste: $1,381

Gris: $1,004

Gris VL: $1,004

Cafe: $753

Cafe VL: $753

Rosa: $628

Rosa VL: $628

El público mexicano podrá escuchar éxitos como ‘Symphony Of Destruction’, Holy Wars… ‘The Punishment Due’, ‘Tipping Point’, ‘A Tount Le Monde’.