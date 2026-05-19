ÚLTIMA HORA: Muere Totó la Momposina, legendaria cantante, a los 85 años

El mundo de la música se encuentra de luto por la muerte de Totó la Momposina, legendaria cantante que llevó el ritmo y folclor del Caribe colombiano a todo el mundo. Tenía 85 años de edad.

El fallecimiento fue confirmado por su manager, Carolina Gotok, según el diario El Tiempo. Sonia Bazanta Vides, nombre real de la cantante, murió en Celaya, Guanajuato. Se espera que su cuerpo sea repatriado a Colombia para una ceremonia especial que se llevaría a cabo el 27 de mayo.

"Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo", dice un comunicado oficial emitido por el equipo de la artista. "Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas".

Quién era Totó la Momposina

Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, dedicó su vida a difundir las tradiciones del Caribe colombiano, indica la Red Cultural del Banco de la República. Antes de ella, la música de esta región solo se escuchaba en zonas rurales y se desconocía en gran parte del mundo.

Desde los años 70 interpretó cumbias, porros, mapalés y bullerengues a nivel internacional; todos éstos son ritmos típicos en departamentos caribeños como Córdoba y Bolívar; en este último se encuentra Cartagena de Indias, uno de los destinos más emblemáticos del país.

La cantante era originaria de Talaigua, Bolívar, y creció dentro de una familia con fuerte tradición musical que llegaba hasta 5 generaciones atrás, y donde se promovió la cultura. Se dice que la casa de su niñez en Bogotá (a donde su familia llegó tras sufrir una persecución política) fue un punto de encuentro para bohemios, apasionados de la música y artistas profesionales.

Tuvo nominaciones a los premios Grammy en las categorías de Mejor Álbum Folclórico (2000) y Mejor Álbum Tropical Tradicional (2002); también recibió un Grammy Latino Especial por Excelencia Musical, en 2013. Asimismo, llegó a ser reconocida en el Festival de Barranquilla.

Durante su extensa trayectoria, Totó la Momposina colaboró con otros artistas internacionales como Lila Downs, Calle 13, Carlos Vives, Pablo Milanés y Celso Piña.