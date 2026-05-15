Vans Warped Tour Mexico City ya tiene cartel completo y esto sabemos sobre costos, locación y cómo llegar

En las últimas horas, el Vans Warped Tour México 2026 llegará por primera vez a CDMX y con un cartel que promete mucho para los fans. Por ello, ahora te contaremos todo lo que debes saber sobre uno de los festivales más esperados del año: costos, recinto, cómo llegar y el line up oficial.

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El Vans Warped Tour México 2026 llega por primera vez a CDMX, con lo que se marca un hito histórico tras una década de la ausencia del festival.

¿Cuándo será el Vans Warped Tour México 2026?

Se llevará a cabo en la CDMX el próximo 12 y 13 de septiembre

En donde séra

Se espera que el festival se lleve a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuánto costarán las entradas?

Se especula que los abonos incluyen el acceso para los dos días del festival; será en su fase 1 desde los 2,455.25 MXN (General) y $4,419.25 MXN (Plus), incluyendo cargos.

Line Up Oficial

El Vans Warped Tour México 2026 se espera que llegue con más de 90 bandas, entre las que sobresalen: Jimmy Eat World, Rise Against, Yellowcard, División Minúscula, The Aquabats, Sgt Papers, Papa Roach, Simple Plan, Underoath, Insite, Pennywise, Goldfinger, 3OH!3, Agnostic Front, Alexisonfire, All Time Low, Anberlin, Angel Du$t, Atreyu, entre otros.

Se espera que el festival llegue con más de 10 escenarios que mantendrán actividades simultáneas, además de zonas de autógrafos y activaciones de marcas, incentivando la participación de las bandas y el estilo punk rock con el público.

¿Qué se espera del Vans Warped Tour México 2026 llega por primera vez a CDMX?

Este festival llegará como nueva marca dentro del espíritu ritual del punk rock y la nostalgia alternativa, gracias no solo a su cartel, sino a la nostalgia que genera la marca con este estilo de vida.