VIDEO | ¡ZAZ! Bad Bunny cae en el techo de “La Casita” durante su concierto en CDMX y así reaccionó el público

El primer concierto de Bad Bunny fue espectacular; el artista demostró su enorme talento y su gran cariño por los latinos. Desafortunadamente, el cantante tuvo un tropiezo y cayó durante su primer show en Ciudad de México este 10 de diciembre. El video del momento se volvió viral rápidamente; si no lo has visto, te lo dejamos a continuación:

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/YKd8eusGV9 — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025

Bad Bunny se cae en el techo de “La Casita”: ¿se lastimó?

A pesar de la aparatosa caída, la buena noticia es que no pasó a mayores. El cantante se resbaló mientras caminaba por el techo de “La Casita”, uno de los escenarios icónicos de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS, justo cuando interpretaba “Efecto”. El puertorriqueño lo tomó como todo un campeón; sin importar que ocurriera frente a miles de personas, él se levantó, se rio y continuó con el espectáculo sin detener el concierto.

La escena, grabada desde las gradas, muestra cómo su pie derecho patina y, al intentar mantener el equilibrio, él cae. Este momento solo interrumpió brevemente la canción y, posteriormente, continuó.

¿Cómo reaccionó Bad Bunny después de la caída?

Lo más sorprendente no fue la caída, sino la actitud positiva del artista. Mientras el público gritaba preocupado, él permaneció sentado unos segundos, observando al público con calma… y luego soltó una carcajada.

Esta reacción relajada recuerda por qué Bad Bunny tiene tan buena conexión con su público: incluso en un momento incómodo, demostró seguridad, humor y profesionalismo.

Un concierto que se volvió un carnaval mundial

La caída no opacó ni un segundo el increíble ambiente que se vivió desde horas antes en el Estadio GNP. El lugar parecía un festival gracias al artista y sus fans, que no pierden el estilo ni la buena vibra. Asistir a este concierto es toda una experiencia donde sus asistentes adornan con coronas de flores, orejas de rana (ya tradición entre los seguidores), camisas hawaianas y un mood total de “vacaciones urbanas”.

Un arranque espectacular para sus ocho fechas agotadas

Este fue el primero de ocho conciertos en CDMX y lo que se vivió es suficiente para decir que vale la pena totalmente asistir a este evento. Si eres uno de los afortunados en tener su boleto, ten por seguro que Bad Bunny te dará una noche única. Con funciones del 10 al 21 de diciembre, todas agotadas, su presencia marca uno de los eventos más grandes del año.

