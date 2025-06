¿No saldrá? Esto se sabe del Reputation Taylor’s Version

La semana pasada podría pasar a la historia como una de las más importantes en la vida profesional de Taylor Swift. Y es que después de varios años de vivir un auténtico calvario, todo se habría resuelto de la mejor manera para la artista estadounidense. Pero, ¿también habrá sido lo mejor para los swifties? Aquí todo lo que se sabe del Reputation Taylor’s Version.

Taylor Swift compra los derechos de sus primeros seis álbumes

Durante los últimos días de mayo circuló en redes sociales una carta escrita por Taylor Swift donde ella asegura que ya le pertenecen los derechos de sus primeros seis álbumes: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Sí, suena raro que la cantante de 35 años no tuviera los derechos de la música que ella misma escribió, pero recordarás que se armó todo un lío cuando la disquera donde TS comenzó su carrera (Big Machine Records) vendió su catálogo a Shamrock Capital por 300 millones de dólares, aproximadamente.

“Toda la música que he creado ahora me pertenece... He estado llorando de alegría”, se lee en el comunicado publicado en el sitio web oficial de Taylor Swift.

Justamente por esa razón, Taylor Swift volvió a grabar y a lanzar sus primeros seis discos, pues ya no tenía derechos comerciales sobre ellos. En medio de todo, Taylor sí publicó cinco álbumes de los seis que tenía en mente. ¿Qué pasó con Reputation?

¿Cuándo saldrá el Reputation Taylor’s Version?

Si bien la gran noticia representa una gran victoria para Taylor Swift, muchos de los fans se preguntan si saldrá el Reputation Taylor’s Version. Con base en el comunicado oficial que se encuentra en el sitio web de la cantautora estadounidense, lo más probable es que el Reputation Taylor’s Version no sea lanzado, al menos por ahora.

Crédito: taylorswift.com Taylor Swift recuperó los derechos de sus primeros seis álbumes

“El álbum Reputation fue tan específico para esa época de mi vida... Toda esa rebeldía, ese anhelo de ser comprendida mientras se sentía incomprendida a propósito... Para ser sincera, es el único álbum de esos seis primeros que pensé que no se podía mejorar rehaciéndolo... así que seguí posponiéndolo”, asegura Taylor Swift en el comunicado.

Así que los swifties tienen un gran motivo para celebrar, pues TS ganó una gran batalla en su carrera musical... aunque quizá nunca llegue el anhelado Reputation Taylor’s Version.