Charlie Cox habla sobre su papel en Expedition 33: “Honestamente, no hice nada”

Clair Obscur: Expedition 33 se ha convertido en todo un fenómeno. Ha conquistado a la crítica y a los jugadores con su interesante mezcla de RPG por turnos, arte inspirado en la belle époque y una narrativa intensa. Uno de los personajes más recordados del juego es Gustave, el cual es interpretado por Charlie Cox, mundialmente conocido por su papel como Daredevil en el universo Marvel.

La inesperada experiencia en Expedition 33 de Charlie Cox

Hasta ahí todo bien, pero en una reciente convención, el actor sorprendió con una confesión inesperada: “honestamente, no hice nada”. Según explicó, su experiencia en el proyecto fue bastante breve y, además de eso, resulta que él está bastante desconectado del mundo gamer:

“Por lo que parece, el juego es increíble, pero yo no soy gamer, no tengo ni idea, no lo he probado. Mi agente me preguntó si quería ir a hacer una locución. Estuve en el estudio unas cuatro horas… quizá. La gente no deja de decir lo increíble que es el juego y me felicita, y yo me siento como un fraude total. Estoy muy emocionado por la empresa, y estoy muy emocionado por el gran éxito que ha tenido”, dijo Cox con humor.

Gustave de Clair Obscur: Expedition 33: Un personaje breve, pero inolvidable

Aunque este personaje solo aparece durante el primer acto del juego, Gustave se ha convertido en uno de los pilares emocionales más relevantes de la historia. Su trágica muerte marca emocionalmente al jugador y aunque fueron pocas horas las que dedicó al proyecto el actor, su interpretación fue muy potente y logró dejar huella.

Los fanáticos no han dudado en elogiar su actuación, y aunque Charlie reveló durante el evento no sentirse parte del mundo gamer, su personaje y su interpretación han dejado una huella en la historia del gaming.

En IGN, Expedition 33 fue calificado 10/10, destacándolo como “un RPG destinado a marcar a toda una generación”.

Si aún no te das la oportunidad de jugar, Clair Obscur: Expedition 33, recuerda que ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.

