Ezra Miller planea su regreso a Hollywood con una nueva película junto a Lynne Ramsay

Ezra Miller, que se había convertido en uno de los rostros más prometedores de Hollywood gracias a películas como “We Need to Talk About Kevin” y “The Flash”, había permanecido en silencio mediático desde 2022 tras enfrentar múltiples controversias. Ahora, sorprende a todos con su regreso, pues el actor planea volver de lleno a la industria cinematográfica de la mano de una figura clave que podría levantar su carrera: la directora Lynne Ramsay.

Ezra Miller rompe el silencio y prepara su regreso a Hollywood

Miller reapareció recientemente durante el Festival de Cine de Cannes, donde acompañó a la directora Ramsay en la presentación de la cinta “Die, My Love”, su trabajo más reciente. Esta aparición es la primera exposición pública del actor en más de tres años, periodo en el que se mantuvo alejado de las cámaras y los reflectores luego de haber sido arrestado por robo y alteración del orden.

Lynne Ramsay, la directora que podría ser pieza clave en el regreso de Ezra Miller

Ezra confesó que fue la cineasta quien lo convenció de asistir al festival. “Si llevas tres años en el bosque, no te recomiendo ir directamente a Cannes”, bromeó en una entrevista, haciendo alusión a su retiro voluntario. Pero también agregó: “Haría cualquier cosa por Lynne”, dejando en claro que existe un fuerte vínculo entre ambos, el cual forjaron durante el rodaje de “We Need to Talk About Kevin” (2011), cinta que catapultó su carrera.

Actualmente, Miller y Ramsay trabajan juntos en el guion de una nueva película, un proyecto íntimo y personal que podría representar el regreso oficial de Ezra al cine. Aún no se han revelado detalles sobre el argumento, pero el actor aseguró que se trata de una historia “muy significativa” para ambos.

Ezra Miller busca un regreso lento, pero calculado

El actor no busca retomar de inmediato todo el glamour y locura de la industria. Miller tiene la intención de reconstruir su carrera con pasos firmes y colaboraciones selectas. Su participación en el desarrollo del nuevo proyecto con Ramsay sugiere que su regreso será el reflejo de su madurez.

“Die, My Love” ha recibido una buena acogida en Cannes, lo que aumenta las posibilidades de que el próximo filme de Ramsay el cual trabaja con Miller, se convierta en un serio contendiente para festivales y premios.

¿Podrá Ezra Miller reinventarse en Hollywood?

En definitiva, esta podría ser la oportunidad de Ezra Miller para pasar la página tras años de controversias, enfocándose en una carrera más creativa y colaborativa. Si el proyecto avanza como se espera, no solo marcaría su regreso a la pantalla grande, sino también su transformación como artista y figura pública.

