¡OFICIAL! Esta es la lista completa de HORARIOS para poder jugar Death Stranding 2 en PC en México y América Latina
¡Que no te coma el tiempo, prepárate para la llegada de Death Stranding 2 a PC! Te decimos a qué hora puedes jugarlo en América Latina
El videojuego Death Stranding 2 llega en su versión para PC y, sin duda, este evento es uno que muchos hemos esperado, no solo por poder disfrutar de una increíble historia y narrativa, también disfrutaremos de la definición gráfica en su mayor expresión y la jugabilidad que destaca este juego; por ello sabemos que quieres tenerlo desde el momento número uno de su estreno, y aquí conocerás dónde, cuándo y en qué horario podrás jugarlo en toda América Latina.
Fecha y hora de estreno de Death Stranding 2 para PC en América Latina
El videojuego Death Stranding 2 llegará a Steam el 19 de marzo de 2026; si bien no tenemos un horario confirmado oficialmente, se espera que esté disponible a partir de las 00:00 horas del jueves.
Por lo que la recomendación más ferviente es que, a partir de las 00:00 horas, entres constantemente hasta que lo veas liberado y puedas disfrutar de este increíble videojuego que, sin duda, es un deleite para el ojo humano.
¿De qué trata Death Stranding 2?
Este videojuego comienza 11 meses después de la primera entrega, donde veremos a Sam Bridges en un intenso viaje por reconectar con una sociedad fracturada, la cual está nuevamente al límite de la extinción; dicho viaje se extiende desde México hasta Australia. Este videojuego se hizo tan famoso y conocido ya que combina elementos de lucha y supervivencia en un mundo postapocalíptico hostil.
Además de su propuesta narrativa, el título promete mejoras técnicas significativas, optimización para PC y compatibilidad con diferentes configuraciones, lo que permitirá a más jugadores disfrutarlo. Asimismo, la comunidad espera nuevas mecánicas de juego, misiones desafiantes y un mundo aún más inmersivo, manteniendo la esencia que lo convirtió en un referente del género, consolidando su impacto dentro de la industria de los videojuegos actuales.