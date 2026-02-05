¡CONFIRMADO y sin SORPRESAS! GTA 6 ya tiene fecha de lanzamiento original

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos, y es que ya se ha dado a conocer cuándo será la fecha del lanzamiento original de GTA 6 ; de acuerdo con algunos medios, el estreno de este título oficial será el 19 de noviembre de este 2026, así lo han confirmado y todo parece indicar que no habrá más sorpresas.

¿Cuál será el precio en México del GTA 6?

Con la fecha original del lanzamiento de GTA 6 que será este 19 de noviembre, algunos gamers se han preguntado sobre cuál será el precio de este videojuego en México, y de acuerdo con algunos medios, se ha dado a conocer que, el costo podría rondar entre los 90, 110 e incluso 300 dólares; los cuales convertidos en pesos serían mil 619, 1,799 hasta los cinco mil 934 pesos mexicanos.

¿Grand Theft Auto 6 sólo estará disponible para el PS5?

Las buenas nuevas siguen sumando, y es que el Grand Theft Auto estará disponible para jugar en el PS5 (Play Station), pero de igual forma este título podrá ser jugado para aquellos usuarios que cuenten con el Xbox Series X/S, e incluso algunos rumores han crecido y se dice que estará apto para el Nintendo Switch 2 y PC, pero hasta el momento, las marcas que tienen cien por ciento confirmado su adaptabilidad para este título son las consolas de Microsoft y Sony.

¿Cómo será el mapa del Grand Theft Auto 6?

De acuerdo con el equipo de Rockstar Games, se ha dado a conocer que, el mapa del Grand Theft Auto VI tendrá hasta 6 ubicaciones, entre ellas están: Vice City, Cayos de Leonida, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Monte Kalaga.

Estas localidades tienen un toque innovador, pero, el que está lleno de nostalgia es la localidad del Vice City, ya que antes de San Andrés este título fue uno de los más populares entre los gamers. En esta ocasión, este lado del mapa seguirá siendo la capital de la diversión y el sol en esta historia; además lo distinguirá sus tonos color pastel, arenas blancas de Ocean Beach; y el puerto de VC, que es la capital de cruceros.

¿Quiénes son los personajes de GTA 6?

Este título tendrá la posibilidad de poder jugar con 2 personajes principales que son: Lucia y Jason. De acuerdo con Rockstar, esta pareja siempre ha sabido jugar y ganar cuando todo está en su contra; además, en la historia se verán atrapados en uno de los lados más oscuros de América, donde deberán afrontar una conspiración criminal que se extienden por el estado de Loenida y por ello deberán depender uno del otro si es que quieren salir con vida.

