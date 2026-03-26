¡OFICIAL! Silent Hill F tendrá su adaptación a manga y esto es todo lo que se sabe

Tras seis meses de su lanzamiento para el público, Konami anunció que tendremos una adaptación de videojuego Silent Hill F a manga, el cual contará con un final escrito por nada más y nada menos que Ryukishi07, la mente detrás del videojuego y otros clásicos como lo son Higurashi: When They Cry, además de que tendremos excelentes manos a cargo de la animación como lo es Ame Gokin, la cual recientemente nos regaló ya una ilustración, con la que se comienzan a generar grandes expectativas.

El anuncio se dio por el medio aniversario del videojuego. Si bien no tenemos aún la fecha confirmada para el lanzamiento del primer capítulo, los fans comienzan a especular, ya que las expectativas son altas, pues se espera que Ryukishi07 prepare un final único para nuestra protagonista Hinako, la niña atrapada entre la neblina.

¿De qué trata Silent Hill F, el videojuego?

El videojuego, como es de esperarse, habla de traumas psicológicos, temas de culpa, centrándose en un tema que no vimos en las otras entregas de la saga: el ambiente patriarcal, donde un matrimonio arreglado y un entorno familiar abusivo salen a relucir.

La historia refleja un Japón rural de los 60, donde vemos la vida de Hinako, una adolescente que ha sido obligada a casarse para resolver la vida de su familia, sin poder opinar ni votar, como era lo habitual en esta época. La joven comienza a tener dolores de cabeza, por lo que su mejor amigo de la infancia le proporciona medicamento, con el cual comienza a vivir experiencias terroríficas, las cuales son reflejo de su vida y momentos traumáticos, donde redescubre malas amistades y secretos nunca revelados.

La joven tiene que tomar decisiones complicadas que al final dejarán una huella en su psique.