¡Gana un PlayStation 5 Standard Edition con Dumbo y Azteca 7!

Número de autorización: DGRTC/0229/2022

¿Cómo participar?

Para ganar uno de los 6 PlayStation 5 Standard Edition este domingo 18 de diciembre tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. Sintoniza tu televisión en Azteca 7, el canal correcto para disfrutar de "Dumbo".

2. Pon mucha atención porque aparecerá una pluma negra en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¡cuenta las veces que la encontraste!

3. En cuanto veas el código QR en la pantalla deberás escanearlo para abrir el formulario en la APP TV Azteca En Vivo el cual deberás contestar de manera correcta.

Pssst, te dejo una pista de cómo será la pluma:

¡Y listo! Las primeras 6 personas en contestar correctamente el cuestionario, serán las posibles ganadoras de un PlayStation 5 Standard Edition. Los ganadores serán anunciados el miércoles 21 de diciembre de 2022 en las redes de Azteca 7 (@aztecasiete). Recuerda que esta dinámica solo estará disponible durante la transmisión de “Dumbo” y que responder el cuestionario perfectamente es la clave para ganar.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Los participantes deberán estar pendientes de la transmisión de la película Dumbo este domingo 18 de diciembre por la pantalla de Azteca 7.

c) Durante la transmisión aparecerá un código QR que direccionará al cuestionario en la APP TV Azteca En Vivo que deberán responder correctamente.

d) Los primeros 6 participantes que coloquen la respuesta correcta y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica serán elegidos como posibles ganadores.

e) Solo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

El miércoles 21 de diciembre de 2022 se elegirá a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Luego de completar el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

6 PlayStation 5 Standard Edition (1 por ganador)

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega del PlayStation 5 Standard Edition.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

