La bellísima película mexicana grabada en Guadalajara que busca conquistar el Oscar 2026: dónde verla

El cine nacional vive un gran momento y ‘Corina’ es un ejemplo precioso: una película mexicana que narra una historia íntima, filmada en Guadalajara, Jalisco, que ha empezado a levantar la mano rumbo a los Premios Oscar 2026 por su sensibilidad y su fuerza visual. La cinta, ópera prima de Urzula Barba Hopfner, conecta con cualquiera que alguna vez tuvo que empezar de nuevo.

¿De qué trata ‘Corina’?

La película narra la vida de Corina, una mujer que ha construido su rutina en una zona segura. Sin embargo, un error en el trabajo rompe ese orden y la empuja a buscar a una escritora enigmática. La protagonista inicia entonces un recorrido externo e interno donde reescribir una página también significa reescribirse a sí misma.

¿Quiénes son los actores de ‘Corina’?

La dirección de ‘Corina’ corre a cargo de Urzula Barba Hopfner. El elenco lo encabezan Naian González Norvind, con una actuación contenida y poderosa, y Cristo Fernández, cuyo carisma suma ligereza y calidez; juntos construyen una química entrañable que sostiene la historia.

¿En qué colonias se grabó ‘Corina’ en Guadalajara?

La producción se rodó en el corazón de Guadalajara, Jalisco, especialmente en la Colonia Americana y la Colonia Centro. La ciudad se vuelve un personaje más: fachadas, calles y texturas urbanas acompañan la transformación de la protagonista y refuerzan el universo estético de la película.

Instagram/Corina Corina es una película mexicana que se filmó recientemente en Guadalajara

¿Qué premios y nominaciones tiene ‘Corina’?

‘Corina’ suma nueve nominaciones a los Premios Ariel 2025, entre ellas Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Ópera Prima. Estos reconocimientos la colocan en una posición privilegiada para dar el salto a la temporada internacional de premios. Pero, ¿logrará conseguir una nominación en los Premios Oscar?

¿'Corina’ podría representar a México rumbo al Oscar 2026?

La proyección crítica y las nominaciones nacionales alimentan su conversación rumbo al Oscar 2026. La película reúne atributos apreciados por la Academia: una voz autoral reconocible, un universo visual cuidado y una historia de crecimiento personal que trasciende fronteras.

Por ahora, la película mexicana compite para representar a México tanto en estos premios como en los Goya 2026, según confirmaron su equipo de producción en un comunicado.

“Felicidades a todo el equipo que construyeron con entrega y amor. Ha sido una aventura inolvidable que llena el corazón de profundo agradecimiento”.

(Instagram) ‘Corina’ representará a México en los Premios Oscar y Goya 2026.

¿Dónde ver Corina en México y online?

Por ahora, la película ‘Corina’ forma parte de funciones especiales y circuitos impulsados por la Academia Mexicana de Cine. La distribución se encuentra en expansión: primero fue en exhibiciones limitadas y festivales, y posteriormente con mayor disponibilidad en salas y plataformas como Amazon Prime Video.

¿Por qué vale la pena ver ‘Corina’?

La película mexicana ofrece una mezcla rara y luminosa: delicadeza visual, humor sutil y una reflexión honesta sobre el miedo a cambiar. El resultado es un relato esperanzador que deja una pregunta abierta al salir de la sala: ¿qué final me atrevería a reescribir en mi propia historia?