Fortnite anuncia la invasión de Homeros y el Homero gigante con un nuevo corto animado de Los Simpson

La colaboración entre Fortnite y Los Simpson acaba de ponerse mucho más salvaje y alocada. Así lo reveló el nuevo corto animado, el cual, por cierto ya disponible con doblaje latino. En este se revela que el mapa será invadido por cientos de clones de Homero Simpson, y como si eso no fuera suficiente, al final habrá que enfrentar a un Homero gigante que amenaza con desatar un caos monumental en Springfield.

Si no has visto el nuevo corto, no te preocupes, te lo dejamos a continuación:

Fortnite y Los Simpson llevan el crossover al siguiente nivel

El corto es la tercera parte de esta miniserie animada que ha acompañado la temporada actual del juego y es igual de espectacular que los primeros. Y sí, si te estás preguntando por qué Homero se multiplicó, no te olvides de revisar el episodio anterior, donde todo comenzó por las consecuencias del fragmento.

¿Cuándo inicia la invasión de Homeros en Fortnite?

Este evento se acerca a toda velocidad y llegará de manera oficial el miércoles 19 de noviembre de 2025. En este día podrás disfrutar:



Nuevas misiones de historia de Los Simpson

Misiones semanales temáticas

La entrada oficial de la horda de Homeros hambrientos de rosquillas

Además, aparecerán nuevas mecánicas jugables como:



Rosquillas gigantes destruibles, que liberan clones de Homero.

destruibles, que liberan clones de Homero. Fuentes de agua y zonas contaminadas por el fragmento que dan impulso al tocarlas.

Cambios en la planta nuclear de Springfield que afectarán el movimiento y la estrategia.

En redes sociales, circula que, junto a todo esto, se espera que esta semana llegue también la skin de Tomy, el icónico gato del show Tomy & Daly. Sin embargo, esto no está confirmado al 100 %.

¿Qué pasará con el Homero gigante?

Para ver al Homero gigante habrá que esperar al último capítulo del crossover, el cual llegará el martes 25 de noviembre. Todo apunta a que tendremos que enfrentarnos al Homero gigante en el juego, siendo este presumiblemente el jefe más absurdo y perfecto que Fortnite podía regalar a los fans de Los Simpson.

Tristemente, la exitosa temporada cerrará el sábado 29 de noviembre, seguida del esperado estreno del nuevo mapa del Capítulo 7.

