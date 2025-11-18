¿Sadie Sink con los Vengadores? Esto es lo que realmente se sabe sobre su participación en Avengers: Secret Wars

Ya estaba más que confirmado que Sadie Sink, quien da vida a Max en Stranger Things, formaría parte del reparto de la nueva película de Spider-Man y ahora, parece ser que su papel permanecerá en el el Universo Cinematográfico de Marvel. Según nuevos reportes de Deadline, la actriz regresará al MCU en Avengers: Secret Wars, que se estrena en diciembre de 2027. Esto después de su misterioso debut en Spider-Man: Brand New Day, programado para julio de 2026.

¿Sadie Sink fue confirmada para Avengers: Secret Wars? Esto es lo que se sabe

La verdad es que su papel ha sido uno de los más intrigantes secretos del MCU y parece ser que Marvel no plnaea revelarlo aún de manera oficial. Sin embargo, algunos insiders llevan meses señalando que ella podría dar vida a Jean Grey, especialmente ahora que Secret Wars abrirá la puerta a un reboot completo del MCU y, por fin, al nuevo equipo de X-Men de Marvel Studios.

Pero no es la única opción que ha estado circulando. Otros nombres rumoreados han sido Gwen Stacy, Mary Jane Watson o incluso hay quienes piensan que podría tratarse de un personajes completamente nuevo creado para la Saga del Multiverso.

Sin embargo, el hecho de que Deadline afirme que Sink filmará Secret Wars en Londres durante el 2026 sugiere algo grande: su personaje tendrá peso real en el futuro del MCU.

¿Por qué su participación es tan importante para Marvel?

Primero, porque Marvel está en plena reconstrucción tras la fase más caótica del Multiverso. Y Secret Wars, dirigida por Jake Schreier, será el borrón y cuenta nueva que definirá los próximos diez años.

Segundo, porque fichar a una actriz como Sink es un nuevo talento que es capaz de revitalizar la franquicia, exactamente lo que Marvel necesita.

¿Cuándo sabremos qué personaje interpreta?

Probablemente muy pronto. Con el tráiler de Avengers: Doomsday llegando en diciembre y el de Spider-Man: Brand New Day en camino, es cuestión de tiempo para ver a Sink en acción y salir de dudas.

También te puede interesar: The Game Awards: ¿Cómo puedo votar para elegir el GOTY 2025?

