Tragedia de Rob Reiner: Salen a la luz nuevos detalles del hallazgo de los cuerpos

Cada día surgen nuevas versiones en portales como TMZ, People y The New York Times sobre el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer. Según estos reportes, la pareja habría tenido previsto cenar con Barack y Michelle Obama horas antes de la tragedia.

Antes del encuentro, la pareja tenía una cita con su masajista. Una fuente anónima citada por The New York Times relató que la masajista de la familia, al no obtener respuesta en la puerta, llamó a Romy Reiner, hija de la pareja. Fue ella quien habría encontrado el cuerpo de su padre en una de las habitaciones, mientras que más tarde los paramédicos le informaron que su madre también había muerto.

Nick Reiner, el primer sospechoso del asesinato

El martes, la fiscalía de Los Ángeles acusó a Nick Reiner, hijo de la pareja, de dos cargos de asesinato en primer grado. Nick, de 32 años, vivía en una casa de huéspedes dentro de la propiedad familiar.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de distrito Nathan Hochman declaró: “Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia son algunos de los más desafiantes y desgarradores que esta oficina enfrenta debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”.

Comportamiento de Nick Reiner antes del asesinato de Rob Reiner y Michele Singer

Fuentes cercanas aseguraron que nada hacía pensar que Nick pudiera cometer un crimen contra sus padres. Sin embargo, otras versiones señalan que su comportamiento en las últimas semanas era violento, marcado por una larga lucha contra la drogadicción.

La noche anterior, la familia habría asistido a una fiesta de Navidad en casa del comediante Conan O’Brien, donde Nick se comportó de manera extraña. Según algunos relatos, Rob lo reprendió, aunque otras fuentes aseguran que la discusión no pasó a mayores y que lidiar con estas actitudes era habitual para la pareja.

Nick Reiner esposado por la policía de Los Ángeles

En redes sociales circularon imágenes atribuidas al Departamento de Policía de Los Ángeles, donde se observa a Nick Reiner esposado y rodeado de agentes. Según la publicación, eliminada poco después, el arresto habría ocurrido en Exposition Boulevard y Vermont Avenue, cerca de una estación de tren. El título original señalaba: “El Grupo de Trabajo del Alguacil General de los Estados Unidos (GND) ayudó a la División de Robos y Homicidios a localizar y arrestar a un sospechoso de doble homicidio”.

La noticia ha generado consternación en Hollywood y en círculos políticos, dado el prestigio de Reiner como cineasta y activista social. Su legado incluye películas icónicas como “Stand by Me”, “The Princess Bride” y “A Few Good Men”, además de su participación activa en debates sobre igualdad y justicia.