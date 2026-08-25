¿GTA 6 en grave peligro? Exdesarrollador de Rockstar habla sobre las filtraciones y lo que podría pasar con el esperado videojuego

Luego de las recientes filtraciones de GTA 6, los fans empezaron a temer que el estreno de uno de los juegos más esperados fuera arruinado. CyberLeek ha sido uno de los mayores responsables de revelar gameplays inéditos y más. Esto ha llevado a Take-Two Interactive a emprender acciones legales para identificar a los responsables. Por su parte, el exdirector técnico de Rockstar North, Obbe Vermeij, pidió a los jugadores mantener la calma, pues él considera que el incidente será apenas un contratiempo frente al enorme impacto que tendrá el videojuego.

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¿Qué pasó con las filtraciones de GTA 6?

Resulta que desde el pasado 18 de agosto, aparecieron varias publicaciones de CyberLeek donde se mostraban algunos clips de muestras jugables de Grand Theft Auto VI. Llamó la atención que de inmediato Take-Two respondió con solicitudes a X para que retiraran el material, el cual por derechos de autor, y posteriormente recurrió a los tribunales para obtener información que permita identificar a los responsables.

¿Cuándo iban a revelar el gameplay de GTA 6?

Esta filtración, en lugar de emocionar a los fans, causó un poco de incomodidad, pues ya habían anunciado oficialmente que el próximo 27 de agosto se revelarían los gameplays a través de una famosa plataforma de streaming.

¿GTA 6 podría retrasarse por las filtraciones?

En los últimos días, preocupa a los fans que las filtraciones provoquen un retraso en el estreno. Vermeij afirmó que los verdaderos fans que jugarán el contenido se mantienen lejos de este tipo de filtraciones, por lo que no perderá el atractivo que tiene el juego.

¿Qué piensa un exdesarrollador de Rockstar sobre el problema?

Vermeij, quien trabajó en títulos como GTA III, Vice City y San Andreas, calificó el asunto como un problema menor. Señaló que es muy probable que los desarrolladores estén muy molestos, pero que eso no significa que el proyecto esté en riesgo. Hay que tomar en cuenta que sus declaraciones tienen peso porque él trabajó directamente con el estudio y sabe la forma en la que se han manejado este tipo de crisis.