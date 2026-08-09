¡Ya hay fecha para el gameplay de GTA VI! Esto sabemos de la presentación

Anota en el calendario la siguiente fecha porque no se te puede perder este gran evento de GTA VI, pues Rockstar Games presentará un nuevo gameplay el 27 de agosto de 2026 a las 12:00 PM, hora del Pacífico, y 1:00 PM en Ciudad de México. Lo más loco e interesante de todo es que podrás verlo a través de una popular plataforma de streaming, de acuerdo con lo que el propio estudio publicó en sus redes sociales. El anuncio llega mientras crece la expectativa por el lanzamiento del videojuego, programado para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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¿Cuándo será el nuevo gameplay de GTA VI?

La presentación de este gameplay obviamente será un gran evento y está programado para el jueves 27 de agosto y comenzará a la 1:00 PM, hora de la Ciudad de México. Si quieres ser uno de los primeros en conocer el material y tener una probadita del gameplay, no te olvides de anotar la fecha. Cabe recordar que este gameplay sale a tan solo tres meses del estreno del esperado videojuego.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

¿Dónde se podrá ver el gameplay de GTA VI?

La presentación podrá seguirse exclusivamente a través de la popular plataforma de streaming que trajo para nosotros series como Stranger Things o Black Mirror. Esto como parte de una estrategia poco habitual para una revelación de Grand Theft Auto, una franquicia que normalmente concentra sus grandes anuncios en los canales oficiales de Rockstar y plataformas de video.

¿Qué podría mostrar Rockstar en esta presentación?

Por el momento, el evento se mantiene en secreto. Lo que sí se sabe es que habrá un gameplay extenso que podría resolver varias de las dudas que siguen alrededor de Grand Theft Auto VI. Los fans tienen altas expectativas en este evento, pues esperan conocer más sobre Vice City, los protagonistas Jason y Lucia, las actividades disponibles, el sistema de conducción, los combates y la manera en que funcionará el mundo abierto.